Enzo Fernández: „Ich habe seit drei Jahren von diesem Tor geträumt“

Der Mittelfeldspieler der argentinischen Nationalmannschaft, Enzo Fernández, äußerte seine Gefühle nach seinem entscheidenden Tor gegen Ägypten im Achtelfinale der WM 2026.

Der Spieler erklärte, dass er seit der Weltmeisterschaft in Katar vor fast drei Jahren von einem solchen Moment geträumt habe.

„Das ist eine große Ehre für mich“

Enzo Fernández erzielte in den letzten Minuten des Spiels den Siegtreffer für Argentinien. Der Mittelfeldspieler betonte, dass dieser Moment einen besonderen Stellenwert in seiner Karriere einnimmt.

„Ehrlich gesagt habe ich seit fast drei Jahren, seit der Weltmeisterschaft in Katar, von diesem Tor geträumt. Ich danke Gott dafür, dass er mir die Möglichkeit gegeben hat, solche Momente zu erleben. Es ist eine große Ehre für mich“, sagte Fernández.

Enzo bedankte sich bei seinen Teamkollegen

Obwohl Argentinien im Spiel gegen Ägypten in eine schwierige Lage geriet, kämpfte das Team bis zum Ende und schaffte ein Super-Comeback.

Fernández ist der Meinung, dass dieses Ergebnis durch den Zusammenhalt und den starken Charakter der Mannschaft erzielt wurde.

„Wir haben ein großartiges Team, das niemals aufgibt und trotz Schwierigkeiten und Herausforderungen weiterkämpft.“

„Wir halten immer zusammen“

Der argentinische Spieler merkte an, dass die Unterstützung seiner Teamkollegen, des Trainerstabs und der Fans eine entscheidende Rolle für den Sieg spielte.

„Ich bin meinen Teamkollegen, dem Trainerstab, allen, die uns hier unterstützen, und all unseren Landsleuten in Argentinien dankbar. Das ist ein weiterer wichtiger Schritt nach vorn“, sagte er in einem Interview mit der offiziellen FIFA-Website.

Der Sieg brachte Argentinien ins Viertelfinale

Das Tor von Enzo Fernández in den letzten Minuten bescherte Argentinien einen hart erkämpften Sieg gegen Ägypten und den Einzug ins Viertelfinale.

Nun wartet eine noch schwerere Prüfung auf den amtierenden Weltmeister, aber laut Enzo ist dieses Team bereit, in jeder Situation bis zum Ende zu kämpfen.