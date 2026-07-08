Alvaro Arbeloa zum Cheftrainer von Fulham ernannt

Der FC Fulham hat offiziell die Ernennung von Alvaro Arbeloa zum Cheftrainer der Mannschaft bekannt gegeben.

Der 43-jährige spanische Taktiker hat beim Londoner Club einen Dreijahresvertrag unterschrieben, der bis zum Sommer 2029 läuft.

Fulham bestätigt die Ernennung offiziell

In einer offiziellen Stellungnahme betonte der Verein, dass man sich über die Ankunft von Arbeloa in seiner neuen Rolle freue.

„Der Verein freut sich, die Ernennung von Alvaro Arbeloa zum neuen Cheftrainer von Fulham bekannt zu geben“, heißt es in der Mitteilung.

Vertrag läuft bis 2029

Arbeloa hat eine dreijährige Vereinbarung mit Fulham getroffen. Der Vertrag ist bis zum Sommer 2029 gültig.

Dass die Vereinsführung ein langfristiges Projekt mit dem neuen Trainer plant, zeigt sich an der Laufzeit des Vertrages.

Trainerkarriere begann im System von Real Madrid

Nach dem Ende seiner aktiven Spielerkarriere begann Alvaro Arbeloa seinen Weg als Trainer in den Jugendmannschaften von Real Madrid.

Wie der Verein mitteilte, arbeitete er in der vergangenen Saison bereits im Umfeld der Profimannschaft der Madrilenen.

Fulham schlägt ein neues Kapitel auf

Der Londoner Club beendete die Premier-League-Saison 2025/2026 auf dem 11. Tabellenplatz.

Nun steht Arbeloa vor der Aufgabe, die Ergebnisse des Teams zu verbessern und Fulham im Kampf um höhere Tabellenplätze zu etablieren.