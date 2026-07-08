Lionel Messi: „Argentinien gibt niemals auf“

Der Kapitän der argentinischen Nationalmannschaft, Lionel Messi, äußerte sich nach dem dramatischen Sieg gegen Ägypten im Achtelfinale der WM 2026.

Trotz eines 0:2-Rückstands drehte der amtierende Weltmeister die Partie und gewann mit 3:2. Messi betonte besonders den Willen und den Kampfgeist seines Teams bis zum Schluss.

„Es war ein sehr schweres Spiel“

Das Duell gegen Ägypten verlief für Argentinien komplizierter als erwartet. Die Mannschaft sah sich während des gesamten Spiels mit großen Schwierigkeiten konfrontiert.

„Wir sind sehr glücklich, die nächste Runde erreicht zu haben. Es war ein sehr schweres Spiel. Wir haben wieder gelitten, aber so ist die Weltmeisterschaft — hier gibt es keine einfachen Spiele“, sagte Messi.

Messi würdigte den Charakter der Mannschaft

Argentinien gelang es, einen Zwei-Tore-Rückstand aufzuholen.

Laut Messi hat dieses Ergebnis erneut gezeigt, dass die Mannschaft niemals aufgibt und bis zur letzten Minute kämpft.

„Unser Team gibt niemals auf und kämpft immer bis zum Ende. Die Leistung der argentinischen Nationalmannschaft ist wirklich unglaublich“, fügte er hinzu.

Super-Comeback bringt Argentinien ins Viertelfinale

Ägypten führte in der Begegnung mit 2:0. Doch die Argentinier erzielten in der Schlussphase drei Tore und sicherten sich den Sieg.

Damit zogen die Schützlinge von Lionel Scaloni ins Viertelfinale ein.

Messi erzielte sein 8. Turniertor

Messi erzielte im Spiel gegen Ägypten sein achtes Tor bei der WM 2026.

Der 39-jährige Kapitän führte sein Team nicht nur in die nächste Runde, sondern bewies erneut, dass er weiterhin zu den besten Spielern des Turniers gehört.