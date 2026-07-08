WM 2026: Alle Viertelfinal-Paarungen stehen fest

Die Achtelfinalspiele der Weltmeisterschaft sind beendet und alle Mannschaften, die ins Viertelfinale eingezogen sind, stehen fest.

In der nächsten Runde erwarten die Fans eine Reihe intensiver Duelle. Besonders die Begegnungen Spanien gegen Belgien sowie Norwegen gegen England stoßen auf großes Interesse.

Frankreich trifft auf Marokko

Das Viertelfinale wird mit dem Spiel zwischen den Nationalmannschaften von Frankreich und Marokko eröffnet.

Die Partie beginnt in der Nacht vom 9. auf den 10. Juli um 01:00 Uhr Taschkenter Zeit.

Norwegens nächster Gegner ist England

Norwegen trifft im Viertelfinale auf England.

Das Duell zwischen den beiden Teams ist für die Nacht vom 10. auf den 11. Juli um 00:00 Uhr angesetzt. Von dieser Paarung wird ein spannendes und kompromissloses Spiel erwartet.

Im Topspiel treffen Spanien und Belgien aufeinander

In einem der bemerkenswertesten Viertelfinalspiele kämpfen die Nationalmannschaften von Spanien und Belgien um den Einzug ins Halbfinale.

Das Spiel beginnt in der Nacht vom 11. auf den 12. Juli um 02:00 Uhr Taschkenter Zeit.

Argentinien gegen die Schweiz

Titelverteidiger Argentinien trifft im Viertelfinale auf die Schweiz.

Während Argentinien im Achtelfinale Ägypten nach einem Super-Comeback besiegte, setzte sich die Schweiz im Elfmeterschießen gegen Kolumbien durch.

Die Partie beginnt am Morgen des 12. Juli um 06:00 Uhr.

Spielplan für das Viertelfinale

Frankreich — Marokko — 10. Juli, 01:00;

Norwegen — England — 11. Juli, 00:00;

Spanien — Belgien — 12. Juli, 02:00;

Argentinien — Schweiz — 12. Juli, 06:00.

Nur noch acht Mannschaften sind im Rennen um den Weltmeistertitel. Jedes Spiel entscheidet über den Einzug ins Halbfinale.