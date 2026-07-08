Meta stellt Muse vor, einen neuen KI-Bildgenerator

Die Meta Corporation baut ihre Kapazitäten im Bereich der KI weiter aus. Der neue Bildgenerator Muse Image, der von der Abteilung Meta Superintelligence Labs entwickelt wurde, wurde offiziell angekündigt. Dieses Tool ermöglicht es Benutzern, in Sekundenschnelle hochwertige und kreative Bilder auf Basis von Texteingaben zu erstellen. Dies berichtet Techcrunch.com berichtet .

Das intern unter dem Codenamen "Mango" bekannte Projekt wird in die Meta AI App, Instagram Stories und WhatsApp-Plattformen integriert. Laut TechCrunch wird die neue Funktion für normale Benutzer völlig kostenlos angeboten. Dies ermöglicht es Meta-Nutzern, Inhalte direkt im sozialen Netzwerk zu erstellen, ohne auf kostenpflichtige Dienste von Drittanbietern angewiesen zu sein.

Ein besonderer Aspekt des Muse Image-Generators ist, dass er nicht nur Bilder von Grund auf neu zeichnet, sondern den Benutzern auch mit speziellen "Presets" (fertigen Vorlagen) hilft, wenn ihnen die Ideen fehlen. Diese Funktion wurde eingeführt, um den kreativen Prozess zu beschleunigen und Benutzern, die noch nicht mit KI gearbeitet haben, den Einstieg zu erleichtern.

Umfassende Möglichkeiten und praktische Anwendung

Das neue Modell beschränkt sich nicht nur auf Unterhaltungszwecke. In von Meta präsentierten Videos wird gezeigt, dass Muse genutzt werden kann, um Inneneinrichtungen für den Facebook Marketplace zu planen oder Werbelayouts zu erstellen. Ein Benutzer kann beispielsweise mithilfe von KI visualisieren, wie ein Sofa, das er kaufen möchte, in seiner Garage aussehen würde.

Muse Image verfügt auch über Bearbeitungsfunktionen. Mit seiner Hilfe können folgende Aktionen durchgeführt werden:

Entfernen von unerwünschten Personen oder Objekten aus einem Foto;

Modellierung eines Benutzerfotos vor dem Hintergrund historischer Denkmäler;

Erstellung funktionaler QR-Codes mit individuellem Design;

Erstellung einzigartiger Filter und Effekte für Instagram Stories.

Diese Neuigkeit ist auch für Benutzer in Usbekistan von Bedeutung, da Instagram und WhatsApp die beliebtesten Plattformen im Land sind. Nun können lokale Content-Ersteller und kleine Unternehmen visuelle Materialien für ihre Produkte ohne komplexe Grafikdesign-Software erstellen.

Laut Meta wird die Nutzung des Muse-Dienstes für den täglichen Bedarf kostenlos sein, nach einem bestimmten Limit könnte jedoch ein Abonnement erforderlich sein. Das Unternehmen bestätigte zudem, dass es derzeit an einem Videogenerator namens Muse Video arbeitet. Dies wird in Zukunft die Erstellung kurzer Videos mithilfe von KI ermöglichen.