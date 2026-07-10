Vor dem Viertelfinale der Weltmeisterschaft richtet sich die Aufmerksamkeit der Fußballwelt auf das kompromisslose Duell zwischen Norwegen und England. Der ehemalige Liverpool-Verteidiger John Arne Riise teilte seine Gedanken zu dieser Begegnung und äußerte seine Zuversicht, dass Manchester City-Stürmer Erling Haaland seinem Heimatland den Sieg bescheren kann. Dies berichtet Goal.com berichtet .

In einem Interview mit BestBettingSites bezeichnete Riise Erling Haaland als den derzeit besten Mittelstürmer der Welt. Er betonte, dass die physische Stärke und die professionelle Einstellung des norwegischen Stürmers die Verteidiger der englischen Nationalmannschaft unter der Leitung von Thomas Tuchel vor ernsthafte Probleme stellen könnten. Der ehemalige Spieler prognostiziert, dass ein Weiterkommen der Norweger ihnen den Weg zum Titel ebnen würde.

Der beste Stürmer der Welt

John Arne Riise lobte nicht nur Haalands Fähigkeiten auf dem Platz, sondern auch seine menschlichen Qualitäten. Ihm zufolge ist Erling einer der wenigen Spieler im modernen Fußball, der den Torinstinkt mit Respekt vor dem Gegner verbinden kann., — betonte Riise.

Er hob zudem Haalands Duelle auf dem Platz gegen starke Verteidiger wie Gabriel hervor. Riise ist der Meinung, dass Erling während des Spiels zwar aggressiv und entschlossen ist, nach dem Schlusspfiff jedoch großen Respekt vor seinen Gegnern zeigt. Genau dieser Charakter und dieser starke Wille sollen der entscheidende Faktor sein, um die englische Defensive im Viertelfinale zu durchbrechen.

Patriotismus und hohe Ziele

Interessanterweise gab John Arne Riise zu, dass er normalerweise bei großen Turnieren die "Three Lions" unterstützt, da er zehn Jahre seiner Karriere im englischen Fußball verbracht hat. Da die norwegische Nationalmannschaft jedoch eine so hohe Stufe erreicht hat, erklärte er, dass seine Loyalität voll und ganz seinem Heimatland gilt. Er hofft, dass die Norweger England besiegen und für eine Sensation im Turnier sorgen werden.

Während er die Chancen seines Landes hoch einschätzt, konzentrierte sich Riise auf folgende Aspekte:

Erling Haalands hervorragende Form und physische Überlegenheit;

Der allgemeine Teamgeist und der Siegeswille;

Die Fähigkeit, Thomas Tuchels Taktik angemessenen Widerstand entgegenzusetzen.

Zum Abschluss des Artikels äußerte Riise seine Überzeugung, dass Norwegen den Weltmeisterpokal in die Höhe stemmen wird, sollte das Team die Hürde England im Viertelfinale nehmen. Dieses Aufeinandertreffen wird nicht nur ein Duell zwischen den beiden Mannschaften, sondern auch zwischen dem besten Stürmer der Welt und den taktischen Schemata von Thomas Tuchel.