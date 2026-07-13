Ibrahima Konate antwortet auf Lamine Yamals Aussagen: „Wir haben vor niemandem Angst“

Die Stimmung vor dem Halbfinale der Weltmeisterschaft zwischen Spanien und Frankreich ist aufgeheizt. Der französische Verteidiger Ibrahima Konate hat scharf auf die Aussagen des gegnerischen Stars Lamine Yamal reagiert, der behauptete, dass „Frankreich Angst vor uns haben sollte“. Dieses Duell ist nicht nur wegen des Finaleinzugs von großer Bedeutung, sondern auch als prestigeträchtiges Aufeinandertreffen zweier Fußball-Großmächte. Dies berichtet Goal.com.

Der erfahrene Verteidiger, der kürzlich vom FC Liverpool zu Real Madrid wechselte, sprach auf einer Pressekonferenz in Boston über die mentale Verfassung seines Teams. Seinen Worten zufolge ziehen es die „Bleus“ vor, sich auf ihr eigenes Spiel zu konzentrieren, anstatt auf den Lärm von außen zu achten. Ibrahima Konate betonte, dass es im Team keinerlei Angst gebe und man sich nicht auf die psychologischen Spielchen des Gegners einlassen werde.

„Wir tappen in keine Falle“

„Hat Frankreich Angst vor Spanien? Nein. Um ehrlich zu sein, schenken wir den Aussagen vor dem Spiel keine Beachtung. Wir müssen vor niemandem Angst haben. Das Wichtigste ist, die Demut beizubehalten, mit der wir das Turnier begonnen haben, und nicht in solche Fallen zu tappen“, betonte Ibrahima Konate. Er betrachtet Lamine Yamals Meinung lediglich als dessen persönliche Ansicht.

Während er die Stärke der spanischen Nationalmannschaft würdigte, erklärte der Verteidiger, dass die Hauptgefahr nicht von einem einzelnen Spieler ausgehe. Seiner Meinung nach ist Spanien nicht nur Lamine Yamal, sondern ein geschlossener und starker Mechanismus. Daher arbeiten die Schützlinge von Didier Deschamps an einer Strategie gegen das gesamte Team und nicht nur gegen einen Flügelspieler.

Vergangene Niederlagen und neue Chancen

Spanien war in den letzten Jahren gegen Frankreich meist überlegen. Insbesondere bei der Euro 2024 gewann die „La Roja“ das Halbfinale. Bei der Analyse der Gründe für diese Niederlage gab Ibrahima Konate zu, dass es damals an der Abstimmung in der Defensive mangelte. Er sagte, dass das damalige Aufgebot zum ersten Mal zusammenspielte, was sich negativ auf das Ergebnis auswirkte.

Das Halbfinale der Weltmeisterschaft findet in Arlington, Texas, statt. Viele Experten bezeichnen dieses Spiel als „vorgezogenes Finale“. Für Ibrahima Konate und seine Teamkollegen ist dieses Spiel die Chance auf Revanche für das Ausscheiden bei der Europameisterschaft. Laut Goal.com gibt es im französischen Kader keine schwerwiegenden Ausfälle und das Team ist in Topform.

Abschließend fügte Ibrahima Konate hinzu, dass das Spiel auf dem Platz entschieden wird und dort alle Fragen beantwortet werden. Seinen Worten zufolge glauben die Franzosen an ihre Stärke und werden alles daransetzen, sich die Weltkrone zurückzuholen.