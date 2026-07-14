Brighton bricht Transferrekord: Luka Vuskovic von Tottenham verpflichtet

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Brighton bricht Transferrekord: Luka Vuskovic von Tottenham verpflichtet

Der englische Premier-League-Klub Brighton hat den teuersten Transfer seiner Geschichte abgeschlossen. Das Team gab offiziell die Verpflichtung des Tottenham-Verteidigers Luka Vuskovic bekannt. Dieser Transfer gilt nicht nur als Vereinsrekord, sondern auch als eine der höchsten Summen, die jemals für ein junges Talent gezahlt wurden. Dies berichtet Goal.com berichtet .

Laut Goal.com zahlte Brighton 46 Millionen Pfund für den 19-jährigen kroatischen Nationalspieler. Durch verschiedene Boni kann die Summe in Zukunft auf bis zu 50 Millionen Pfund ansteigen. Die Parteien unterzeichneten einen Fünfjahresvertrag, der eine Option auf eine einjährige Verlängerung enthält.

Transferdetails und Wettbewerb

Die Führung von Brighton musste hart arbeiten, um den jungen Verteidiger zu verpflichten. Berichten zufolge wurden die ersten beiden Angebote, die im letzten Monat an die 'Spurs' geschickt wurden, abgelehnt. Erst im dritten Anlauf konnten sich die Parteien einigen. In der vergangenen Saison spielte Vuskovic auf Leihbasis beim deutschen Zweitligisten Hamburger SV, erzielte 6 Tore in 30 Spielen und wurde als Bundesliga-Debütant des Jahres ausgezeichnet.

Cheftrainer Fabian Hurzeler äußerte sich zur Ankunft des neuen Spielers. Er betonte, dass die Scouts des Vereins Luka schon lange beobachtet hätten. Obwohl der Trainer das Talent des Spielers sehr schätzt, bat er die Fans um Geduld, da der junge Verteidiger Zeit brauche, um sich an die Intensität der Premier League zu gewöhnen.

Veränderungen in der Defensive

Der Transfer von Luka Vuskovic erfolgte nicht ohne Grund. Dieser Schritt soll die Lücke schließen, die entstanden ist, nachdem der Stammverteidiger Jan Paul van Hecke für 52 Millionen Pfund zu Tottenham gewechselt war. Somit haben die beiden Vereine praktisch die Verteidiger getauscht, wobei jeder Transfer als eigenständiges Geschäft abgewickelt wurde.

Das kroatische Talent erregte die Aufmerksamkeit von Experten, nachdem es bei der letzten Weltmeisterschaft gegen England debütiert hatte. Als moderner Innenverteidiger ist er nicht nur defensiv stabil, sondern zeichnet sich auch durch seine Fähigkeit aus, sich in den Angriff einzuschalten und bei Standardsituationen Tore zu erzielen. Für einen Verein wie Brighton, der gerne mit jungen Spielern arbeitet, gilt dies als ideale Verpflichtung.

Dieser Transfer unterstreicht die wachsenden Ambitionen von Brighton. Der Verein hat gezeigt, dass er nun in der Lage ist, nicht nur Talente zu entdecken, sondern sie auch für hohe Summen zu kaufen. Es wird erwartet, dass Luka Vuskovic bei seinem neuen Verein sofort um einen Platz in der Startelf kämpfen wird.

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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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