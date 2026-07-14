Arsenal Women verpflichten eines der talentiertesten jungen Stars aus Deutschland

Der Arsenal FC hat offiziell seinen fünften Neuzugang im Sommertransferfenster bekannt gegeben. Die 19-jährige deutsche Stürmerin Lisa Baum schließt sich den „Gunners“ an. Dieser Transfer ist nicht nur für den Londoner Club historisch, sondern auch für ihren ehemaligen Verein RB Leipzig, da die Ablösesumme im sechsstelligen Bereich liegt und einen Rekordverkauf für den deutschen Verein darstellt, berichtet Goal.com. berichtet .

Lisa Baum stand im Fokus vieler europäischer Spitzenvereine. Klubs wie Barcelona, Manchester United, Bayern München und Lyon kämpften hart um ihre Unterschrift. Die junge Spielerin entschied sich jedoch, ihre Karriere in der englischen Women's Super League fortzusetzen. Mit ihrem Wechsel zu Arsenal soll sie die Lücke füllen, die der Abgang von Starspielerin Beth Mead hinterlassen hat.

Baum, die bei ihrem neuen Verein die Rückennummer 19 gewählt hat, ist Arsenals fünfter großer Transfer in diesem Sommer. Zuvor hatte das Team bereits talentierte Spielerinnen wie Georgia Stanway, Ona Batlle, Geraldine Reuteler und Selina Cerci verpflichtet. Dies unterstreicht die Ambitionen des Londoner Klubs, in der neuen Saison ernsthaft um den Titel mitzuspielen.

Lisa Baums Erfolge und Potenzial

Lisa Baum gilt als eine der vielversprechendsten Spielerinnen aus dem deutschen Nachwuchssystem. Sie spielte eine Schlüsselrolle beim Aufstieg von Hamburg in die Frauen-Bundesliga in der Saison 2024/25. Zudem erreichte das Team mit ihrer Hilfe das Halbfinale des DFB-Pokals, wo man erst in der Verlängerung ausschied.

Obwohl Bayern München sie im letzten Jahr verpflichten wollte, entschied sich Baum für RB Leipzig, um mehr Spielpraxis zu sammeln. Diese Entscheidung zahlte sich aus: Mit 6 Toren und 2 Vorlagen für den Tabellenzehnten der Bundesliga stellte sie ihre Schnelligkeit und technische Finesse unter Beweis. Diese Konstanz ebnete ihr den Weg in die stärkste Frauenliga der Welt.

Arsenal-Cheftrainerin Renee Slegers sagte über den Neuzugang: „Lisa ist eine junge Flügelspielerin, die Schnelligkeit und Zielstrebigkeit in unseren Angriff bringt. Sie ist erst 19 Jahre alt und entwickelt sich ständig weiter. Wir glauben an ihr enormes Potenzial und werden alles tun, um sie auf das nächste Level zu heben.“

Lisa Baum selbst äußerte sich sehr erfreut über den Wechsel. Ihr zufolge ist es ihr Hauptziel, für einen großen Verein wie Arsenal zu spielen und um Titel zu kämpfen. Laut ixbt.com ist die Spielerin bereit, sich beim Londoner Klub nicht nur in der heimischen Liga, sondern auch in der Champions League zu beweisen.

Es ist erwähnenswert, dass Arsenal in den letzten Jahren für die Entwicklung junger Talente kritisiert wurde. Der Transfer von Lisa Baum ist ein neuer Test für den Verein in diesem Bereich. Die Fans hoffen, dass die schnellen Vorstöße und die Torgefährlichkeit des deutschen Stars frischen Wind in das Londoner Team bringen werden.