Indisches Außenministerium bestellt Vertreter der iranischen Botschaft ein

Das indische Außenministerium hat einen Vertreter der iranischen diplomatischen Mission in Neu-Delhi einbestellt. Grund dafür sind Angriffe auf Handelsschiffe in der Straße von Hormus.

Ministeriumssprecher Randhir Jaiswal teilte mit, dass der Führung der iranischen Botschaft der entschiedene Protest Indiens gegen die Angriffe übermittelt wurde.

Das indische Außenministerium verurteilte die Angriffe auf die Schiffe „Mombasa“ und „Bahia“. Es wurde mitgeteilt, dass sich insgesamt 30 indische Seeleute an Bord beider Schiffe befanden.

Infolge der Angriffe kam einer der indischen Seeleute ums Leben. Das Ministerium erklärte, dass es den Vorfall mit äußerster Ernsthaftigkeit behandelt.

Die indische Seite setzt sich weiterhin für die Sicherheit ihrer Bürger ein und beobachtet die Lage auf den Seewegen.