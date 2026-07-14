Aston Villa beendet Transfergerüchte um Emiliano Martinez und Juventus

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Aston Villa beendet Transfergerüchte um Emiliano Martinez und Juventus

Der englische Klub Aston Villa hat Berichte über einen möglichen Wechsel seines Stammtorhüters und argentinischen Nationalspielers Emiliano Martinez nach Italien entschieden dementiert. In den letzten Wochen wurde in den europäischen Sportmedien intensiv über Gerüchte spekuliert, wonach Juventus Turin den erfahrenen Schlussmann verpflichten wolle. Die Führung des Vereins aus Birmingham erklärte jedoch offiziell, dass sie ihren Leistungsträger nicht abgeben werde. Dies berichtet Goal.com berichtet .

In einem Interview mit Goal.com betonte Damian Vidagany, der Direktor für Fußballoperationen bei Aston Villa, dass der 33-jährige Torhüter eine zentrale Figur im Projekt von Unai Emery sei. Ihm zufolge ist Martinez' Rolle in den Plänen des Vereins für die kommende Saison unverzichtbar, und es finden keinerlei Verhandlungen über einen Transfer statt. Diese Aussage sorgte bei den Fans des Vereins für die erhoffte Beruhigung.

Die klare Haltung des Vereins

Gegenüber 365Scores erklärte Vidagany, dass die Zukunft des Torhüters, der unter dem Spitznamen "Dibu" bekannt ist, gesichert sei. "Er bleibt bei uns, und wir haben nicht die Absicht, ihn diesen Sommer zu verkaufen. Die Mannschaft braucht seinen Einsatz und seine enorme Erfahrung. Er ist ein sehr wichtiger Bestandteil unseres Projekts für die nächste Saison", fügte der Vereinsfunktionär hinzu. Damit versuchte die Führung von Aston Villa, allen Spekulationen auf dem Transfermarkt ein Ende zu setzen.

Es sei darauf hingewiesen, dass Sky Italia zuvor berichtet hatte, Martinez habe sich mit Juventus auf einen Dreijahresvertrag bis 2029 geeinigt. Es hieß sogar, der ehemalige Arsenal-Keeper sei bereit gewesen, für einen Wechsel nach Turin Gehaltseinbußen in Kauf zu nehmen. Aston Villa stellte jedoch klar, dass diese Informationen nicht der Wahrheit entsprechen und nicht die offizielle Position des Vereins widerspiegeln.

Die Bedeutung von Martinez für das Team

Emiliano Martinez gilt nicht nur bei Aston Villa, sondern im Weltfußball als einer der bestbewerteten Torhüter. Sein Status als Weltmeister mit Argentinien und seine mehrfachen Auszeichnungen als bester Torhüter haben seinen Ruf weiter gefestigt. Für die Mannschaft aus Birmingham ist es entscheidend, einen Spieler dieses Kalibers zu halten, um die Ziele in der Champions League und in den nationalen Wettbewerben in der nächsten Saison zu erreichen.

Juventus seinerseits sucht weiterhin nach einem neuen Torhüter. Die Turiner wollen ihre Dominanz in der Serie A wiederherstellen, indem sie den Kader verjüngen und erfahrene Führungskräfte verpflichten. Das "Unverkäuflich"-Schild von Aston Villa könnte den italienischen Traditionsverein jedoch dazu zwingen, andere Optionen in Betracht zu ziehen. Vorerst scheint Martinez bereit zu sein, in Birmingham zu bleiben und unter Unai Emery Erfolge zu feiern.

Aston VillaEmiliano MartinezJuventusTransferFußball
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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