Unsicherheit bei der Serienproduktion neuer Tango-Flugzeuge in Russland

Rund um die Pläne zur Aufnahme der Serienproduktion des neuen leichtmotorigen Flugzeugs vom Typ Tango in der russischen Region Nowosibirsk ist Verwirrung entstanden. Obwohl Semjon Lapizki, der Bürgermeister von Berdsk, bekannt gab, dass umfangreiche Arbeiten zur Montage dieser Luftfahrzeuge in der Region begonnen hätten, dementierte die Fluggesellschaft S7, der das Projekt gehört, diese Informationen offiziell. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

Ersten Berichten zufolge wurde am Produktionsstandort in der Nähe des Flugplatzes Berdsk-Zentralny Ausrüstung zum Schneiden und Aushärten von Verbundwerkstoffelementen installiert und Montagevorrichtungen vorbereitet. Wie ixbt.com jedoch klarstellte, wurde der Beitrag des Bürgermeisters zu diesem Thema nachträglich gelöscht und die Informationen auf der S7-Website geändert.

Projektkapazitäten und technische Spezifikationen

Tango ist ein viersitziges Schulungsflugzeug, das hauptsächlich für die Ausbildung von Piloten der Zivilluftfahrt und für Privatflüge konzipiert ist. Die wichtigsten technischen Daten des Flugzeugs lauten wie folgt:

Maximales Startgewicht: 1150 kg;

Reichweite: bis zu 1100 km;

Motortyp: heimisches Aggregat APD-520;

Gehäusematerial: in Russland hergestellte Verbundwerkstoffe.

Im Rahmen des Projekts war geplant, die Hauptkomponenten des Flugzeugs, einschließlich des Motors, direkt in Berdsk zu montieren. Experten sind der Meinung, dass Flugzeuge dieses Typs sehr nützlich für den Luftverkehr und Kurzstreckenverbindungen sind.

Der Pressedienst von S7 Airlines betont derzeit, dass diese Informationen nicht der Wahrheit entsprechen. Dennoch hatte das Unternehmen zuvor angekündigt, bis Ende 2025 die ersten drei Prototypen fertigzustellen und bis Ende 2026 die Serienproduktion aufzunehmen.

Derzeit durchlaufen die ersten Exemplare der Tango-Flugzeuge Test- und Zertifizierungsprozesse. Für die russische Luftfahrtindustrie wird dieses Projekt als Teil einer Strategie zur Erneuerung der Flotte der kleinen Luftfahrt und zur Importsubstitution unter den Bedingungen westlicher Sanktionen angesehen.

Auch in Usbekistan wächst die Nachfrage nach solchen leichtmotorigen Flugzeugen. Insbesondere kompakte Luftfahrzeuge wie die Tango könnten zur Verbesserung der Anbindung zwischen regionalen Flughäfen beitragen und die Entwicklung der Agrarluftfahrt sowie des Tourismus unterstützen. Es bestehen jedoch weiterhin Unklarheiten über den offiziellen Status des Projekts und die Produktionsfristen.