Spielt Mbappe verletzt gegen Spanien? Sorge in Frankreich

Die französische Nationalmannschaft befindet sich vor dem Halbfinale der WM 2026 in einer besorgniserregenden Situation um ihren größten Star. Kylian Mbappe Laut RMC Sport ist der Stürmer vor dem entscheidenden Spiel gegen Spanien nicht vollständig genesen.

Fersenschmerzen halten an

Mbappe konnte das Viertelfinalspiel gegen Marokko aufgrund von Schmerzen in der rechten Ferse nicht zu Ende spielen. Er wurde in der 77. Minute ausgewechselt.

Frankreich gewann das Spiel mit 2:0 und zog ins Halbfinale ein. Doch der Sieg brachte Didier Deschamps neue Kopfschmerzen: Mbappes körperlicher Zustand.

Berichten zufolge trainierte der Stürmer getrennt von der Mannschaft und arbeitete nicht mit dem Ball.

Deschamps vertraut ihm

Trotz der Sorgen um die Verletzung geht Frankreichs Nationaltrainer Didier Deschamps davon aus, dass Mbappeim Halbfinale auflaufen wird.

Diese Entscheidung ist verständlich. Denn für das aktuelle französische Team ist Mbappe nicht nur ein Stürmer – er ist die zentrale Figur des gesamten Offensivsystems.

Wenn er auf dem Platz steht, ist die spanische Abwehr gezwungen, tiefer zu stehen. Ohne ihn verringert sich die größte Kontergefahr Frankreichs erheblich.

8 Tore und 1 Assist: schwer zu ersetzen

Mbappe hat bei der WM 2026 in allen sechs Spielen Frankreichs auf dem Platz gestanden. Er hat 8 Tore und 1 Assist erzielt.

Diese Zahlen zeigen, wie wichtig er für das Team ist.

Kennzahl Mbappes Bilanz Spiele 6 Tore 8 Assists 1 Status nicht vollständig genesen Halbfinal-Einsatz erwartet

Frankreich hat andere starke Stürmer, aber es ist sehr schwer, Mbappes Schnelligkeit, sein Eindringen in den Strafraum und seine Fähigkeit, ein Spiel in einem Moment zu entscheiden, vollständig zu ersetzen.

Was bedeutet das für Spanien?

Dass Mbappe nicht bei 100 Prozent ist, könnte für die spanische Nationalmannschaft ein interessantes taktisches Signal sein.

Wenn er in der Startelf steht, müssen die spanischen Verteidiger auf seine explosiven Läufe vorbereitet sein. Aber wenn Mbappe unter Schmerzen spielt, könnte ein Plan existieren, ihn durch ständiges Pressing und physischen Kontakt unter Druck zu setzen.

Gleichzeitig können solche Stars ein Spiel in einem Moment entscheiden, selbst wenn sie nicht bei 100 Prozent sind. Daher könnte der Gedanke für Spanien, dass “Mbappe verletzt ist und die Gefahr geringer ist”, der größte Fehler sein.

Geht Frankreich das Risiko ein?

Das Halbfinale ist eine Phase, in der man Risiken eingehen kann, aber Fehler werden nicht verziehen.

Deschamps hat zwei Wege: Mbappe von Beginn an bringen, um den Gegner unter Druck zu setzen, oder ihn schonen und bei Bedarf einsetzen.

Für Frankreich könnte eine Startelf ohne Mbappe jedoch ein psychologischer Rückschlag sein. Die gegnerische Abwehr würde sich freier fühlen und Frankreichs Tiefe im Angriff würde abnehmen.

In diesem Spiel zählt jedes Detail

Frankreich und Spanien treffen im Halbfinale der WM 2026 aufeinander, um den ersten Finalisten des Turniers zu ermitteln.

In diesem Spiel kann der Zustand eines Spielers das gesamte Szenario verändern. Besonders wenn dieser Spieler Kylian Mbappe heißt.

Die Hauptfrage für Frankreich lautet: Wie fit ist Mbappe? Für Spanien lautet die Frage anders: Selbst wenn er nicht bei 100 Prozent ist, wie kann man ihn stoppen?

Die größte Spannung vor dem Halbfinale

Mbappe ist nicht vollständig genesen. Es wird jedoch erwartet, dass er in der Startelf steht.

Das ist für Frankreich vor dem Halbfinale sowohl ein Risiko als auch eine Hoffnung. Wenn er trotz der Schmerzen sein Niveau zeigt, könnte es ein sehr schwerer Abend für Spanien werden. Wenn die Verletzung ihn beeinträchtigt, besteht die Möglichkeit, dass Frankreichs größte Waffe nicht ihre volle Kraft entfalten kann.

Nun richten sich alle Augen auf eine Frage: Kann Mbappe auch verletzt gegen Spanien das entscheidende Wort mitreden?