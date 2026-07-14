13 Finale, 13 Hoffnungen: Unsere Mädchen steigen in Jakarta für Goldmedaillen in den Ring

Die U19- und U23-Box-Asienmeisterschaften im indonesischen Jakarta haben die entscheidende Phase erreicht. Am 15. Juli steigen 13 usbekische Boxerinnen für den kontinentalen Titel in den Ring.

Großer Finaltag in Jakarta

Nach Angaben des usbekischen Boxverbandes finden morgen die Finalkämpfe der Mädchen in beiden Altersklassen statt.

Die Finalkämpfe beginnen um 11:00 Uhr Taschkenter Zeit. Die Zeiten können sich je nach Siegerehrungen und Änderungen im Programm verschieben.

Dieser Tag wird ein großer Test für das usbekische Boxen. Denn 13 Finale an einem Tag sind nicht nur eine Zahl, sondern 13 Chancen auf Goldmedaillen.

U19: Sechs unserer Boxerinnen im Finale

In der Altersklasse U19 verteidigen 6 Boxerinnen die Ehre Usbekistans. Darunter sind Kämpfe gegen Vertreterinnen aus Indien, Chinesisch Taipeh und Kasachstan.

Gewicht Paarung Zeit -51 kg Nazokat Mardonova — Chandrika Pujari, Indien 11:15 -54 kg Sabrina Chakomanova — Joyshreye Devi, Indien 11:30 -60 kg Sevara Mamatova — Chahat, Indien 12:00 -65 kg Rushanabonu Isoyeva — Yu-Tong Vong, Chinesisch Taipeh 12:15 -70 kg Maftuna Yangiyeva — Kamila Ospanova, Kasachstan 12:30 -75 kg Samira Turg‘unova — Anshika, Indien 12:45

Das Interessanteste an dieser Kategorie ist, dass die Mehrheit der Gegner aus Indien und Kasachstan kommt. Dies verspricht ein echtes Aufeinandertreffen der asiatischen Boxschulen in den Finalen.

U23: Sieben Finale und eine große Chance

In der Altersklasse U23 kämpfen 7 usbekische Boxerinnen um die Goldmedaille.

In dieser Phase erweisen sich Vertreterinnen aus Kasachstan und Indien als die Hauptkonkurrentinnen. Besonders die Kämpfe in den schwereren Gewichtsklassen ziehen besondere Aufmerksamkeit auf sich.

Gewicht Paarung Zeit -51 kg Gulsevar Ganiyeva — Anita Adisheva, Kasachstan 13:45 -57 kg Xumorabonu Mamajonova — Uljan Sarsenbek, Kasachstan 14:15 -60 kg Mushtariybonu Ibrohimjonova — Nikita Chand, Indien 14:30 -65 kg Sevinch Xurramova — Kajal, Indien 14:45 -70 kg Rayhona Qurbonboyeva — Aziza Issina, Kasachstan 15:00 -80 kg Ruxshona Parpiyeva — Kuralay Yeginbaikizi, Kasachstan 15:30 +80 kg Sobiraxon Shaxobiddinova — Priyanka, Indien 15:45

Hier beeinflusst jeder Kampf nicht nur den persönlichen Sieg, sondern auch die Platzierung in der Mannschaftswertung.

Usbekistan führt bei der Anzahl der Finalistinnen

Bei der Meisterschaft in Jakarta haben 27 Mitglieder der usbekischen U19- und U23-Nationalmannschaften das Finale erreicht. Usbekistan führt bei diesem Indikator im Wettbewerb.

Laut UzA, bei der Anzahl der Finalplätze, folgt Usbekistanauf Kasachstan mit 22 Finalistinnen auf dem zweiten Platz. Indien hat 18 Finalistinnen.

Diese Zahlen zeigen, wie stark die Reserve der jungen Generation im usbekischen Boxen aufgebaut wird.

Wer sind die Hauptkonkurrenten?

In den morgigen Finalen der Mädchen treten die usbekischen Boxerinnen hauptsächlich gegen Vertreterinnen aus Indien und Kasachstan an.

Diese beiden Länder haben immer eine starke asiatische Boxschule. Daher wird es in den Finalen keine leichten Kämpfe geben.

Gegnerisches Land Anzahl der Finalkämpfe Indien 7 Kasachstan 5 Chinesisch Taipeh 1

Das Szenario für morgen ist also klar: Die usbekischen Mädchen kämpfen gegen die stärksten Boxschulen Asiens um Gold.

Geschichte kann an einem Tag geschrieben werden

Dass 13 Boxerinnen das Finale erreicht haben, ist bereits ein großartiges Ergebnis. Aber im Sport ist ein Finale eine andere Welt. Hier entscheiden nicht der Vorteil aus dem Halbfinale, Rankings oder frühere Siege, sondern die Vorbereitung, der Wille und die Gelassenheit in diesen 3 Runden.

Die usbekische Boxschule ist in den letzten Jahren für ihre hohen Ergebnisse auf internationaler Bühne bekannt geworden. Jetzt haben unsere jungen Mädchen die Möglichkeit, diese Tradition im Ring von Jakarta fortzusetzen.

Alle Augen auf den Ring

Ab dem 15. Juli, 11:00 Uhr Taschkenter Zeit, richtet sich die Aufmerksamkeit der usbekischen Fans auf Jakarta. 13 unserer Mädchen steigen für den kontinentalen Titel in den Ring.

In diesen Kämpfen beeinflusst jeder Schlag, jede Verteidigung und jede Runde die Farbe der Medaille.

Nun stellt sich die Hauptfrage: Können die usbekischen Boxerinnen die Finale von Jakarta in einen historischen Goldtag verwandeln?