Der weltweit erste solarbetriebene Zug begeistert Touristen

In Argentinien bietet der erste solarbetriebene Zug Lateinamerikas Touristen nicht nur eine umweltfreundliche Reise, sondern auch eine einzigartige Fahrt entlang eines Kulturkorridors mit einer 10.000-jährigen Geschichte. Dies berichtete die BBC.

Der im Juni 2024 in Betrieb genommene Quebrada Solar Train hat eine Eisenbahnstrecke aus dem 19. Jahrhundert in der argentinischen Provinz Jujuy wiederbelebt. Der Zug verbindet auf einer 42 Kilometer langen Strecke alte Dörfer wie Volcán, Tumbaya, Purmamarca, Maimará und Tilcara. Während der Fahrt durchquert er einen Teil des berühmten Inka-Wegenetzes Qhapaq Ñan .

Mit einer Geschwindigkeit von etwa 33 km/h gleitet der Zug fast lautlos durch die Anden, vorbei an farbenfrohen Felsformationen und Dörfern der einheimischen Bevölkerung. Unterwegs haben Touristen die Möglichkeit, den Berg der sieben Farben, alte Inka-Pfade, lokale Märkte und archäologische Stätten zu erkunden.

Das Projekt wurde nicht nur als umweltfreundliches Verkehrsmittel umgesetzt, sondern auch, um die Lebensgrundlage der lokalen Bevölkerung zu unterstützen. Beamte glauben, dass der Zug den Touristenstrom erhöhen, neue Arbeitsplätze in den Dörfern schaffen und junge Menschen dazu ermutigen wird, in ihrer Heimat zu leben und zu arbeiten.

Während der Fahrt lernen die Gäste auch die Traditionen der Andenvölker kennen, wie den Respekt vor Pachamama (Mutter Erde), gegenseitige Hilfe und das Leben im Einklang mit der Natur. Lokales Kunsthandwerk, Produkte aus Lamawolle, nationale Küche und seit Jahrtausenden bewahrte Bräuche sind ebenfalls ein wesentlicher Bestandteil der Reise.

Experten betonen, dass dieser solarbetriebene Zug nicht nur die Möglichkeiten für umweltfreundlichen Verkehr erweitert, sondern auch dazu dient, die Geschichte und das Erbe einer der ältesten Kulturregionen Argentiniens weltweit bekannter zu machen.