Das Ausscheiden der norwegischen Nationalmannschaft im Viertelfinale der Weltmeisterschaft erregte viel Aufmerksamkeit. Doch das Hauptthema nach dem Spiel war nicht nur das Ergebnis, sondern wahre Führungsqualitäten auf dem Platz. Manchester-City-Stürmer Erling Haaland lobte die Leistung seines engen Freundes und ehemaligen Teamkollegen Jude Bellingham und betonte, dass die englische Nationalmannschaft stolz darauf sein sollte, ein solches Talent zu besitzen. Dies berichtet Goal.com berichtet .

In dieser Begegnung besiegte England Norwegen und sicherte sich den Einzug ins Halbfinale. Das Schicksal des Spiels wurde von Real-Madrid-Star Jude Bellingham entschieden. Er erzielte im zweiten Spiel in Folge einen Doppelpack und führte das von Thomas Tuchel trainierte Team zum Sieg. Laut Goal.com erkannte Erling Haaland trotz des Schmerzes der Niederlage die Klasse seines Freundes auf der Gegenseite an.

Eine würdige Antwort auf Kritik

In letzter Zeit gab es in der Fußballwelt verschiedene kritische Stimmen zur Effizienz von Jude Bellingham, insbesondere bezüglich seiner Torquote. Erling Haaland ging in seinem Interview nach dem Spiel gezielt auf dieses Thema ein. Seiner Meinung nach ist es unfair, von einem Mittelfeldspieler in jedem Spiel Ergebnisse wie von einem Stürmer zu erwarten, doch Bellingham schafft dies dennoch.

„Manchmal werfen die Leute Jude vor, nicht genug Tore zu schießen, aber er hat solche Kritik nicht verdient. Er ist Mittelfeldspieler, dennoch trifft er, drängt nach vorne und zeigt Dribblings. Er ist ein Weltklasse-Spieler“, betonte der norwegische Torjäger. Diese Worte von Erling Haaland werden als Zeichen des gegenseitigen Verständnisses und Respekts aus ihrer gemeinsamen Zeit bei Borussia Dortmund gewertet.

Einer der Besten der Welt

Erling Haaland gibt zu, dass es weltweit nur sehr wenige Spieler gibt, die das Leistungsniveau erreichen, das Jude Bellingham derzeit zeigt. Sein Einfluss auf dem Platz zeigt sich nicht nur in technischen Aktionen, sondern auch darin, wie er den Teamgeist hebt. „ Real Madrid und die englische Nationalmannschaft können sich sehr glücklich schätzen, Jude Bellingham zu haben“, sagt Erling Haaland.

Im modernen Fußball möchte jeder Trainer einen so vielseitigen Spieler wie Bellingham in seinem Kader haben. Er ist nicht nur das Bindeglied zwischen Abwehr und Angriff, sondern auch ein Anführer, der in entscheidenden Spielmomenten Verantwortung übernehmen kann. Laut Haaland würde jeder Verein der Welt von einem solchen Transfer träumen.

Dieser Sieg brachte die englische Nationalmannschaft dem Weltmeistertitel ein Stück näher. Das Team unter Thomas Tuchel zeigt derzeit seine beste Form. Jude Bellingham gilt als einer der Hauptkandidaten für die Auszeichnung als bester Spieler des Turniers. Auch wenn das Turnier für Norwegen beendet ist, ist die freundschaftliche Beziehung zwischen Erling Haaland und Jude Bellingham zu einem besonderen Thema für Fußballfans geworden.