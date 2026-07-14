Khiara Keating lehnt Vertrag bei Manchester City ab und wechselt zum FC Liverpool

Die Torhüterin der englischen Frauen-Nationalmannschaft, Khiara Keating, hat eine bedeutende Entscheidung für ihre Karriere getroffen. Die talentierte Schlussfrau lehnte ein neues Vertragsangebot von Manchester City ab und schloss sich dem FC Liverpool als ablösefreie Spielerin an. Dieser Transfer ist für den Verein von der Merseyside von strategischer Bedeutung und soll die Torhüterposition deutlich verstärken, berichtet Goal.com berichtet.

Wie BBC Sport berichtet, hat die 22-jährige Keating einen Dreijahresvertrag bei Liverpool unterschrieben und wird bei ihrem neuen Team die Rückennummer 12 tragen. Für die Spielerin, die seit ihrem elften Lebensjahr in der Akademie von Manchester City ausgebildet wurde, war die Entscheidung nicht leicht, doch der Verlust ihres Stammplatzes in den letzten Spielzeiten zwang sie zum Abschied.

Der Kampf um den Stammplatz und der Traum von der Weltmeisterschaft

Keating wurde in der Saison 2023/24 die jüngste Torhüterin, die den Goldenen Handschuh in der Women's Super League (WSL) gewann. Nach der Ankunft von Trainer Gareth Taylor bei Manchester City sank ihre Einsatzzeit jedoch drastisch. In der vergangenen Saison kam sie nur auf vier Einsätze, was sich auch negativ auf ihren Status in der Nationalmannschaft auswirkte.

Im Hinblick auf die Frauen-Weltmeisterschaft im nächsten Jahr möchte Khiara Keating regelmäßig spielen. In einem Interview mit GOAL gab sie zu, wie schwer es war, auf der Bank zu sitzen. Die Aussicht auf eine Wiedervereinigung mit Trainer Gareth Taylor (unter dem sie bei Manchester City debütierte) spielte eine entscheidende Rolle bei ihrer Entscheidung.

Dieser Transfer ist ein großer Gewinn für Liverpool. Der Verein hatte im Januar die Schwedin Jennifer Falk ausgeliehen, konnte sich jedoch am Saisonende nicht auf eine dauerhafte Verpflichtung einigen. Die ablösefreie Verpflichtung von Keating gilt als einer der erfolgreichsten Schachzüge des Vereins auf dem Transfermarkt.

Nach ihrem Wechsel betonte Keating, dass der weltweite Ruf von Liverpool und die Zukunftsprojekte des Vereins sie überzeugt hätten. "Liverpool ist ein riesiger Verein, und das Frauenteam strebt nach Größe. Ihr Spielstil passt zu mir und meiner Position", fügte die Torhüterin hinzu.