Spanien besiegt Frankreich und zieht ins Finale der WM 2026 ein

Die spanische Nationalmannschaft sicherte sich nach einem überzeugenden 2:0-Sieg gegen Frankreich im Halbfinale in Dallas, USA, einen Platz im Finale der Weltmeisterschaft 2026. Die amtierenden Europameister dominierten das Spiel und bewiesen erneut ihren Status als Favoriten. Dies berichtet Goal.com berichtet .

Spanien übernahm bereits in der ersten Halbzeit die Kontrolle. Nachdem Lamine Yamal im Strafraum von Lucas Digne zu Fall gebracht wurde, entschied der Schiedsrichter auf Elfmeter. Mikel Oyarzabal verwandelte sicher zur Führung. Laut Goal.com hätte Spanien die Führung noch vor der Pause ausbauen können, doch der Schuss von Fabian Ruiz wurde von den Verteidigern geblockt.

Die Klasse von Rodri und Pedro Porro

Auch in der zweiten Halbzeit ließ Spanien nicht nach. Nach einer brillanten Kombination zwischen Pedro Porro und Dani Olmo traf der Verteidiger ins Netz von Mike Maignan zum 2:0. Dieses Tor entschied das Spiel praktisch und versetzte der französischen Moral einen schweren Schlag.

Lamine Yamal überzeugte während des gesamten Spiels und erzielte sogar ein drittes Tor. Das VAR-System bestätigte jedoch, dass der Treffer des jungen Talents wegen Abseits aberkannt wurde. Dennoch war die offensive Leistung Spaniens ein deutliches Warnsignal an die anderen Halbfinalisten wie England und Argentinien.

Frankreichs Schwäche und Mbappe

Die französische Nationalmannschaft versuchte das Spiel zu drehen, doch ihre Angriffe blieben wirkungslos. Obwohl Teamkapitän Kylian Mbappe mehrfach aufs Tor schoss, fehlte es an Präzision. Die spanische Abwehr und Torhüter Unai Simon ließen dem Gegner kaum eine Chance.

Im Mittelfeld dirigierte Rodri das Spiel als wahrer Anführer. Seine präzisen Pässe und seine Fähigkeit, gegnerische Angriffe zu unterbinden, sicherten Spaniens Überlegenheit. Frankreich hingegen zeigte während des gesamten Spiels, dass sie weit von ihrer Bestform entfernt waren und mussten das Turnier verlassen.

Spanien trifft nun im Finale auf England oder Argentinien. Wenn "La Roja" dieses Tempo beibehält, haben sie alle Chancen, nicht nur den europäischen, sondern auch den Weltthron zu besteigen.