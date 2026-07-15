Der Star von Manchester City und der norwegischen Nationalmannschaft, Erling Haaland, hat während der Weltmeisterschaft 2026 in den USA alle mit seiner Großzügigkeit überrascht. Während die norwegische Nationalmannschaft mit dem Erreichen des Viertelfinals ein historisches Ergebnis erzielt, lud der Stürmer seine Teamkollegen und das Betreuerteam zu einem Großeinkauf in einem berühmten Geschäft in Dallas, Texas, ein. Dies berichtet Goal.com berichtet .

Laut einem Video auf Erling Haalands offiziellem YouTube-Kanal mietete der Fußballer das Geschäft "Wild Bill's Western Store" komplett, nachdem Norwegen im Achtelfinale einen 2:1-Sieg gegen die Elfenbeinküste errungen hatte. Die Geschäftsleitung schloss die Türen für die Öffentlichkeit, damit der Starspieler und sein Team ungestört bleiben konnten. Am Ende übernahm Erling Haaland die Gesamtrechnung in Höhe von 10.000 Dollar.

Cowboy-Stil und skurrile Souvenirs

Während des Einkaufs konzentrierten sich die Spieler und Mitarbeiter hauptsächlich auf Kleidung im Texas-Stil, darunter Cowboystiefel, Hemden im Western-Stil, Gürtel und Accessoires. Erling Haaland selbst kaufte vier Cowboyhüte und lernte lokale Aberglauben kennen. Die Mitarbeiter des Ladens erklärten ihm, dass man den Hut nicht umdrehen dürfe, da sonst das "Glück herausfalle".

Die meistdiskutierten Einkäufe waren jedoch die präparierten Tiere (Taxidermie). Berichten zufolge gab Erling Haaland Geld für die folgenden ungewöhnlichen Gegenstände aus:

Eine Waschbären-Statue mit einer Getränkeflasche in der Hand — 750 Dollar;

Zwei Eichhörnchen-Statuen im Sheriff-Kostüm — 900 Dollar;

Maßgefertigte Cowboystiefel und Accessoires.

Erling Haaland postete auf seinen Social-Media-Seiten ein Foto, auf dem er beim Aussteigen aus dem Flugzeug die Waschbären-Statue im Arm hält, und kommentierte es scherzhaft mit: "Er ist mir nach Hause gefolgt". Dies sorgte bei den Fans für großes Interesse und Gelächter.

Eine neue Ära im norwegischen Fußball

Die Weltmeisterschaft 2026 hat für die norwegische Nationalmannschaft eine besondere Bedeutung, da sie sich zum ersten Mal seit 1998 wieder für eine WM qualifiziert hat. Mittelfeldspieler Sander Berge betonte, dass er die glücklichsten Momente seines Lebens erlebe, wenn er über die Reise und den Wettbewerb spricht. Ihm zufolge wirken sich der Teamgeist und solche unvergesslichen Momente positiv auf die Ergebnisse auf dem Platz aus.

Dieses Ereignis zeigte Erling Haalands Aufmerksamkeit für seine Kollegen, nicht nur als Torjäger auf dem Platz, sondern auch als Kapitän und Anführer. Der Star von Manchester City konnte durch seine großzügige Geste das Klima innerhalb der Mannschaft weiter festigen.