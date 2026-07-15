Wie wurden die Spieler im Spiel zwischen Frankreich und Spanien bewertet?

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Wie wurden die Spieler im Spiel zwischen Frankreich und Spanien bewertet?

Im Halbfinale der FIFA-Weltmeisterschaft 2026 besiegte Spanien Frankreich mit 2:0 und zog ins Finale ein. Nach dem Spiel wurden die Spielerbewertungen veröffentlicht.

Die höchste Bewertung für Spanien erhielt Marc Cucurella mit 7,6 Punkten. Pedro Porro wurde ebenfalls mit 7,6 bewertet. Lamine Yamal erhielt 6,3, Rodri 7,2 und Pau Cubarsí 7,4 Punkte.

Spanien Spielerbewertungen:

• Unai Simón — 7,3
• Marc Cucurella — 7,6
• Aymeric Laporte — 6,9
• Pau Cubarsí — 7,4
• Pedro Porro — 7,6
• Fabián Ruiz — 7,2
• Rodri — 7,2
• Álex Baena — 6,1
• Dani Olmo — 7,3
• Mikel Oyarzabal — 6,7
• Lamine Yamal — 6,3

Bewertungen der spanischen Einwechselspieler:

• Ferran Torres — 6,7
• Mikel Merino — 6,8
• Pedri — 6,5
• Marcos Llorente — keine Bewertung
• Nico Williams — keine Bewertung

Die höchste Bewertung für Frankreich erhielt Adrien Rabiot mit 6,9 Punkten. Dembélé wurde mit 6,5 bewertet, während Barkola und Olise 6,4 Punkte erhielten.

Frankreich Spielerbewertungen:

• Mike Maignan — 5,5
• Lucas Digne — 5,4
• Bradley Barcola — 6,4
• Adrien Rabiot — 6,9
William Saliba — 6,0
• Dayot Upamecano — 5,7
• Aurélien Tchouaméni — 6,6
• Jules Koundé — 6,2
• Ousmane Dembélé — 6,5
• Michael Olise — 6,4
Kylian Mbappé — 5,7

Bewertungen der französischen Einwechselspieler:

• Malo Gusto Lacroix — 6,6
• Manu Koné — 5,6
• Désiré Doué — 6,8
• Rayan Cherki — 6,7
• Theo Hernández — 6,3

Insgesamt zeigten Spaniens Defensive und das zentrale Mittelfeld die besten Leistungen. Bei Frankreich erhielt Rabiot die höchste Bewertung des Teams.

SpanienFrankreichMarc CucurellaPedro PorroLamine YamalAdrien Rabiot
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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