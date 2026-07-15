Die Träume der französischen Nationalmannschaft, eine weitere Weltmeisterschaft zu erobern, endeten im Halbfinale. Die Mannschaft von Didier Deschamps verlor mit 0:2 gegen Spanien und verpasste damit den Einzug in das dritte Finale in Folge. Diese Niederlage ist ein herber Schlag, nicht nur für das Team, sondern auch für viele seiner Stars. Dies berichtet Goal.com berichtet .

Dass Frankreich in den ersten 80 Minuten keinen einzigen Schuss auf das Tor brachte, verdeutlichte die Probleme in der Offensive. Laut Goal.com wurden Weltklasse-Stars wie Kylian Mbappe, Michael Olise und Ousmane Dembele von der spanischen Abwehr komplett neutralisiert. Während des gesamten Spiels fand die „Equipe Tricolore“ nicht ins Spiel und blieb gegen die disziplinierte Leistung des Gegners machtlos.

Ein Fehler von Verteidiger Lucas Digne Mitte der ersten Halbzeit veränderte den Spielverlauf. Er beging ein Foul an Lamine Yamal im Strafraum, und Mikel Oyarzabal verwandelte den fälligen Elfmeter zur Führung. Es war das erste Mal im Turnierverlauf, dass Frankreich in Rückstand geriet.

Spaniens Dominanz und Frankreichs Schwäche

Auch in der zweiten Halbzeit änderte sich die Situation nicht zum Positiven. Die spanische Nationalmannschaft war bereit, jeden Angriff abzuwehren. Das Trio Dani Olmo, Lamine Yamal und Oyarzabal setzte die französische Defensive ständig unter Druck. Kurz vor der 60. Minute erzielte Spanien das zweite Tor und besiegelte damit den Sieg. Nach einem Zuspiel von Dani Olmo traf Porro ins Netz.

Diese Niederlage könnte das Ende der langen und erfolgreichen Amtszeit von Didier Deschamps als Nationaltrainer bedeuten. Der Trainer schaffte es nicht, sein Team zum dritten Mal in Folge ins Finale zu führen, was für die französische Fußballgemeinde eine große Enttäuschung darstellt. Superstar Kylian Mbappe konnte nicht die erwartete Leistung zeigen und sein Team in der schwierigen Situation nicht retten.

Auch für Fußballfans in Usbekistan kam dieses Ergebnis überraschend, da viele Frankreich als den Hauptfavoriten des Turniers sahen. Spanien hingegen sicherte sich unter der Leitung von Luis de la Fuente mit einer überzeugenden Leistung das Finalticket. Nun kämpft die „La Roja“ im entscheidenden Spiel um die Weltkrone.