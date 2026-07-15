Eine neue Ära für das SpaceX Starship Projekt: Weg frei für vollständige Orbitalflüge

Das von Elon Musk gegründete Unternehmen SpaceX hat einen wichtigen Meilenstein bei der Vorbereitung seines größten und leistungsstärksten Raumschiffs, dem Starship-System, auf vollständige Orbitalflüge erreicht. Die US-Luftfahrtbehörde FAA hat einen Entwurf zur Umweltverträglichkeitsprüfung veröffentlicht, der für die Ausweitung der Starship-Operationen erforderlich ist. Dieses Dokument regelt die Prozesse im Zusammenhang mit der Rückkehr des Raumschiffs aus der Umlaufbahn und der Landung an verschiedenen Orten auf der Erde. Dies berichtet Nachrichten Quelle.

Laut Ixbt.com wird im neuen Lizenzentwurf erstmals offiziell die Rückkehr des Raumschiffs nach einem vollständigen Orbitalflug in Betracht gezogen. Alle bisher durchgeführten Tests, einschließlich der aufsehenerregenden Flüge, hatten einen suborbitalen Status. Es wird erwartet, dass SpaceX nun die Möglichkeit erhält, Flüge durchzuführen und Raumschiffe nicht nur vom Starbase-Gelände in Texas, sondern auch vom Kennedy Space Center in Florida zurückzuholen.

Landestrategie und Sicherheitsmaßnahmen

Das Dokument sieht mehrere Szenarien für die Landung des Raumschiffs vor. Sollte es nicht möglich sein, das Starship-Raumschiff mit dem "Mechazilla"-Turm in Texas einzufangen, wird es in ein Reservegebiet im nördlichen Pazifik umgeleitet. Zudem ist eine Erweiterung der bestehenden Landezonen nahe der chilenischen Küste und im zentralen Pazifik geplant. Alle diese Maßnahmen sind für den Zeitraum bis 2030 vorgesehen.

FAA-Experten haben die potenziellen Umweltschäden auf Basis der konservativsten Szenarien berechnet. Für jede Region wurden 25 Fälle von Zerfall des Raumschiffs beim Wiedereintritt in die Atmosphäre, 25 kontrollierte Wasserlandungen und 20 Explosionsereignisse (z. B. beim Aufprall auf Wasser) analysiert. Die Analysen zeigen, dass bei Einhaltung der festgelegten Maßnahmen keine nennenswerten Schäden für die Natur entstehen.

Ökologie und Schutz von Meerestieren

Zum Schutz der Meeresfauna ist die Einrichtung spezieller Pufferzonen vorgesehen. Demnach müssen Landepunkte mindestens 130 Kilometer von der Küste entfernt sein. Zudem werden folgende Maßnahmen umgesetzt:

Vorabüberprüfung der Landezonen mittels Flugzeugen und Drohnen;

Begrenzung der Geschwindigkeit von Beobachtungsschiffen bei Sichtung von Walen oder anderen Meerestieren;

Ständige Überwachung der Wasserverschmutzung durch Methan und Hydraulikflüssigkeiten.

Experten gehen davon aus, dass die Wahrscheinlichkeit, dass Trümmerteile des Raumschiffs Tiere direkt treffen, sehr gering ist. Auch Überschallknall und die Auswirkungen von Treibstoffresten auf das Wasser werden nicht als katastrophal für das Ökosystem eingestuft.

Luftfahrt und zukünftige Pläne

Starship-Flüge werden zwangsläufig den Flugverkehr beeinflussen. Bei Landungen in Texas könnten über 90 hochgelegene Luftstraßen im Westen der USA vorübergehend gesperrt werden. Zu Spitzenzeiten betrifft diese Einschränkung laut Angaben die Routen von bis zu 600 Verkehrsflugzeugen pro Stunde. Für eine einzelne Operation wird der Luftraum für etwa 30 Minuten gesperrt, was die Umleitung von durchschnittlich 6.600 Flügen pro Jahr erfordert.

SpaceX schließt derzeit die Tests für die zweite Version des Starship-Raumschiffs ab. Dieses Projekt ist entscheidend für den Start von Starlink-Satelliten in die Umlaufbahn, die Betankung im Weltraum und die Durchführung von Missionen zum Mond im Rahmen des Artemis-Programms der NASA. Nach Angaben des Unternehmens könnte der nächste, 13. Testflug des Starship-Systems bereits am 16. Juli dieses Jahres stattfinden.