Spanien besiegt Frankreich und zieht ins WM-Finale ein

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Spanien besiegt Frankreich und zieht ins WM-Finale ein

Im Halbfinale der FIFA-Weltmeisterschaft 2026 besiegte Spanien Frankreich mit 2:0 und zog ins Finale ein.

In der Partie im AT&T Stadium in Arlington erzielte Spanien beide Tore in der regulären Spielzeit. Mikel Oyarzabal eröffnete den Torreigen in der 22. Minute. Pedro Porro erhöhte in der 58. Minute auf 2:0 und festigte die Führung der Spanier.

Frankreich gab während des Spiels mehr Schüsse ab. Das Team kam auf 14 Versuche, davon 4 aufs Tor. Spanien verzeichnete 10 Schüsse, von denen 2 aufs Tor gingen.

Beim Ballbesitz gab es kaum Unterschiede. Spanien hatte 51 Prozent Ballbesitz, Frankreich 49 Prozent. Bei der Anzahl der Pässe lagen die Spanier mit 487 Pässen vorne, während Frankreich 407 Pässe spielte.

Frankreich dominierte bei den Eckbällen mit 7:1, konnte jedoch kein Tor erzielen. Spanien hingegen nutzte seine Chancen effizient.

Damit steht Spanien im Finale der Weltmeisterschaft. Für Frankreich endet das Turnier im Halbfinale.

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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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