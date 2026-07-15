Konflikt zwischen Jude Bellingham und Thomas Tuchel: Sir Geoff Hurst unterstützt den jungen Star

Sir Geoff Hurst, der Held der englischen Weltmeistermannschaft von 1966, hat die scharfe Antwort von Real Madrid-Mittelfeldspieler Jude Bellingham auf die Kritik von Cheftrainer Thomas Tuchel unterstützt. Diese Situation, die nach dem Viertelfinalsieg gegen Norwegen entstand, steht im Mittelpunkt der englischen Fußballöffentlichkeit. Hurst lobte das Selbstvertrauen des jungen Spielers und bezeichnete es als Zeichen für ein gesundes Klima innerhalb der Mannschaft. Dies berichtet Goal.com berichtet .

Der Hintergrund ist, dass Thomas Tuchel trotz des Viertelfinal-Sieges unzufrieden mit der Gesamtleistung des Teams war und betonte, dass die Spieler nicht ihr volles Potenzial abgerufen hätten. Als Reaktion darauf antwortete Jude Bellingham kurz und knapp mit "was auch immer" (whatever). Laut Goal.com verbarg der 84-jährige legendäre Stürmer Hurst nicht, dass ihn die Aussage des jungen Stars amüsiert hat.

"Tuchels Aussagen darüber, dass das Team nicht in Bestform sei, sind interessant, aber Bellinghams 'Was auch immer'-Reaktion hat mich wirklich zum Lachen gebracht. Ich mag diesen Charakter, das war eine großartige Reaktion", sagte Hurst in einem Interview mit The Mirror. Er glaubt, dass solch ein Selbstvertrauen England den lang ersehnten Titel bringen könnte.

Ein Schritt zum historischen Erfolg

Die englische Nationalmannschaft bereitet sich auf das Halbfinalspiel gegen Argentinien vor. Geoff Hurst schätzt das Potenzial des aktuellen Kaders hoch ein und glaubt, dass das Team unter der Leitung von Thomas Tuchel Weltmeister werden kann. Seiner Meinung nach sind die vier Halbfinalisten genau die stärksten Mannschaften, die von Experten vorhergesagt wurden.

Gleichzeitig wies Hurst auf eine wichtige Statistik hin: Bisher hat noch keine Nationalmannschaft mit einem ausländischen Trainer den Weltmeistertitel gewonnen. Sollte Thomas Tuchel diese Aufgabe meistern, würde er in der Geschichte des englischen Fußballs auf eine Stufe mit Sir Alf Ramsey gestellt werden, dem Architekten des Erfolgs vor 60 Jahren. Hurst zweifelt nicht an den Fähigkeiten des deutschen Trainers bei der Analyse des Gegners.

Hurst betonte, dass der wichtigste Aspekt der aktuellen englischen Nationalmannschaft der Teamgeist sei. Er stellte Ähnlichkeiten zwischen der Siegermannschaft von 1966 und der heutigen Generation fest. "Tuchel spricht über das Team, und das ist der wichtigste Faktor, um in jedem Lebensbereich zu gewinnen, besonders im Fußball. Sie ziehen alle an einem Strang", fügte der legendäre ehemalige Spieler hinzu.

Dass Bellingham nach seiner erfolgreichen Saison bei Real Madrid nun auch in der Nationalmannschaft die Führungsrolle übernimmt, gibt den englischen Fans große Hoffnung. Die kleine Meinungsverschiedenheit zwischen Trainer und Spieler wird laut Hurst dazu dienen, das Team noch enger zusammenzuschweißen. Nun richtet sich alle Aufmerksamkeit auf das entscheidende Duell gegen Argentinien.