Microsoft hat einen weiteren wichtigen Schritt zur Verbesserung des Betriebssystems Windows 11 unternommen. In einem neuen Update wurden Werbeblöcke und unnötige kommerzielle Angebote in der Suchleiste, die bei vielen Nutzern auf Kritik stießen, vollständig entfernt. Diese Änderung zielt darauf ab, die integrierte Suchfunktion des Systems sauberer und effizienter zu gestalten. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

Laut Ixbt.com steht das überarbeitete Suchsystem derzeit den Teilnehmern des Windows Insider-Programms zur Verfügung. Dieses Update verspricht nicht nur visuelle Sauberkeit, sondern auch eine technisch deutlich schnellere Leistung. Durch die Optimierung der Suchalgorithmen ist es den Microsoft-Ingenieuren gelungen, die Antwortzeiten auf Nutzeranfragen erheblich zu verkürzen.

Wichtige Änderungen und Verbesserungen im System

Im neuen Update hat sich Microsoft auf mehrere wichtige Aspekte konzentriert. Zunächst einmal werden die Suchergebnisse nun deutlich präziser generiert. Gesponserte Inhalte, die in früheren Versionen häufig zwischen den Suchergebnissen auftauchten und die Nutzer ablenkten, gehören nun der Vergangenheit an. Dies erleichtert das Auffinden benötigter Dateien oder Programme während der Arbeit.

Auch die Suchoberfläche wurde leicht modernisiert. Microsoft-Experten betonen, dass Verbesserungen in allen Bereichen vorgenommen wurden, von der korrekten Funktionsweise des Suchsystems bis hin zur Bereinigung überflüssiger Elemente. Dies ist auch für Windows 11-Nutzer in Usbekistan eine wichtige Nachricht, da übermäßige Systembelastungen und Werbung oft zu einem erhöhten Verbrauch von Internet-Traffic und Computerressourcen führten.

Obwohl sich diese Funktion derzeit noch in der Testphase befindet, wird erwartet, dass sie in den kommenden Monaten weltweit für alle Windows 11-Nutzer eingeführt wird. Das Unternehmen plant, das Nutzer-Feedback auszuwerten, um die finale Version noch stabiler zu machen.

Insgesamt verfolgt Microsoft in letzter Zeit eine Politik der Vereinfachung der Windows 11-Oberfläche, um sie von unnötigem "Rauschen" zu befreien. Die Entfernung der Werbung trägt dazu bei, das Vertrauen der Nutzer in die Marke zu stärken und die Erfahrung bei der Arbeit mit dem Betriebssystem zu verbessern. Das Update wird in Kürze automatisch auf Computern in allen Regionen erscheinen.