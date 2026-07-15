Sorge bei Arsenal und der französischen Nationalmannschaft: William Saliba droht eine Operation

Der Verteidiger der französischen Nationalmannschaft und des Londoner Vereins Arsenal, William Saliba, hat sich im Halbfinale der Weltmeisterschaft gegen Spanien schwer verletzt. Der Zustand des Spielers, der das Spielfeld während der Partie verlassen musste, dürfte nicht nur für die Nationalmannschaft, sondern auch für seinen Verein ernsthafte Probleme verursachen. Das Spiel, das mit einem 2:0-Sieg für Spanien endete, war für die Franzosen die letzte Begegnung des Turniers. Dies berichtet Goal.com berichtet.

Saliba, der ohne Fremdeinwirkung während eines Laufs mit dem Ball zu Boden ging, bat sofort um seine Auswechslung. Wie die Daily Mail berichtet, sagte der Verteidiger beim Verlassen des Platzes zu seinen Teamkollegen: "Mein Rücken ist am Ende, mein Rücken ist hinüber." Er wurde durch Maxence Lacroix ersetzt, doch dieser Wechsel konnte die französische Defensive nicht mehr retten.

Nach Informationen der L'Equipe spielte der Profi bereits seit mehreren Monaten mit chronischen Rückenschmerzen. Da sich die Situation nun verschlechtert hat, mehren sich die Vermutungen, dass Saliba sich vor der neuen Saison einer Operation unterziehen muss. Die Führung von Arsenal beobachtet den Gesundheitszustand des Spielers im Hinblick auf die wichtigen Spiele im August genau.

Chronische Verletzung und Anzeichen von Erschöpfung

William Saliba absolvierte in der vergangenen Saison 50 Spiele für Arsenal in allen Wettbewerben. Dazu zählt auch das kräftezehrende 120-minütige Finale der Champions League. Der Spieler selbst gab in einem Interview während der Gruppenphase der Weltmeisterschaft zu, dass er nicht zu 100 Prozent fit sei. "Ich spiele seit einigen Monaten mit leichten Schmerzen. Ich habe auf die Zähne gebissen, weil die Champions League und die Premier League so wichtig sind", sagte der Verteidiger.

Frankreichs Nationaltrainer Didier Deschamps hatte Bedenken hinsichtlich Salibas körperlicher Verfassung vor dem Turnier zurückgewiesen und erklärt, alles sei in Ordnung. Das unerwartete Ausscheiden des Spielers im Halbfinale wirft jedoch Fragen über die Entscheidungen des Trainers und die Belastungsgrenzen des Spielers auf. Nach seiner Rückkehr nach London wird sich der Spieler nun einer umfassenden medizinischen Untersuchung unterziehen.

Sollte eine Operation bestätigt werden, könnte Arsenal eine ernsthafte Defensivkrise drohen. Laut Goal.com ist es so gut wie sicher, dass Saliba das Spiel um den Community Shield am 16. August verpassen wird. Zudem ist es sehr wahrscheinlich, dass er seinem Team auch in den ersten Runden der Premier League nicht zur Verfügung stehen wird. Das Fehlen des Stammverteidigers könnte für die Mannschaft von Mikel Arteta ein herber Rückschlag im Titelrennen sein.