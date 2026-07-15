17. Tag des Hungerstreiks: Bekannter Aktivist fordert Rücktritt des Bildungsministers

Der indische renommierte Sozialaktivist und Ingenieur Sonam Wangchuk befindet sich seit 17 Tagen im Hungerstreik im Zentrum von Delhi. Berichten zufolge verschlechtert sich sein Gesundheitszustand rapide. Der Aktivist fordert den Rücktritt des Bildungsministers des Landes, Dharmendra Pradhan. Dies berichtete The Independent .

Wangchuk unterstützt junge Menschen, die nach einem Skandal um durchgesickerte Prüfungsfragen im Mai protestierten. Dieser Vorfall betraf Millionen von Studenten und verstärkte die Proteste gegen die Regierung von Premierminister Narendra Modi.

Die Protestaktion wird von dem 30-jährigen Abhijit Dipke organisiert, dem Gründer der Cockroach Janta Party (CJP) — der „Kakerlaken-Volkspartei“. Die Bewegung gewann auf Instagram schnell an Popularität und sammelte innerhalb weniger Tage 22 Millionen Follower.

Der 59-jährige Wangchuk setzt seinen Hungerstreik am Jantar Mantar in Delhi fort. Laut Reuters ist er zu schwach, um überhaupt zu sprechen. Die CJP teilte mit, dass er bis zum 14. Juli 8,5 Kilogramm abgenommen habe. Am 13. Juli fiel einer der Teilnehmer in Ohnmacht und wurde ins Krankenhaus gebracht.

Minister Dharmendra Pradhan und Regierungsvertreter haben sich bisher nicht zu dem Thema geäußert.

Sonam Wangchuk ist auch als der Ingenieur bekannt, der die Inspiration für die Hauptfigur eines berühmten Bollywood-Films lieferte. Oppositionsführer fordern ein Ende des Hungerstreiks und betonen, dass sein Leben in Gefahr sei.

Ein weiterer Grund für die Proteste ist die Jugendarbeitslosigkeit und Unregelmäßigkeiten bei Prüfungen. Nachdem Prüfungsfragen online verbreitet wurden, wurden die Aufnahmeprüfungen für medizinische Hochschulen, an denen 2,3 Millionen Bewerber teilnahmen, annulliert und später wiederholt.