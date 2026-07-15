SpaceX stellt Starlink V5 Terminal der nächsten Generation vor: kompakter und schneller

·28·Technologie
SpaceX stellt Starlink V5 Terminal der nächsten Generation vor: kompakter und schneller

Das von Elon Musk gegründete Unternehmen SpaceX hat offiziell sein Starlink V5 Terminal der nächsten Generation für Satelliteninternet angekündigt. Das Gerät ist deutlich kleiner, leichter und energieeffizienter als frühere Modelle und bietet Benutzern eine stabile Verbindung mit hoher Geschwindigkeit. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

Das neue Starlink V5 Terminal kann Datenübertragungsraten von über 375 Mbps erreichen. Dieser Wert ermöglicht hochwertige Videotelefonie und die Arbeit mit datenintensiven Inhalten selbst in abgelegenen Gebieten. Laut ixbt.com liegt der durchschnittliche Stromverbrauch des Geräts bei nur 35–50 W, was 50 Prozent weniger ist als beim V4-Modell.

Technische Fähigkeiten und Langlebigkeit

Auch am Design des Geräts wurden große Änderungen vorgenommen. Die neue Antenne ist 35 Prozent kompakter als ihr Vorgänger, und ihr Gewicht wurde um 62 Prozent auf nur 1,1 kg reduziert. Dies erleichtert das Mitführen auf Reisen und Expeditionen erheblich.

Das Starlink V5 zeichnet sich durch seine Widerstandsfähigkeit gegenüber extremen Wetterbedingungen aus. Insbesondere:

  • Gehäuse geschützt nach IP67-Standard;
  • Schneeschmelzfunktion bis zu 40 mm pro Stunde;
  • Fähigkeit, starken Winden von bis zu 265 km/h standzuhalten;
  • 110-Grad-Sichtfeld und softwaregesteuerte Ausrichtung.
Bemerkenswert ist, dass die LED-Anzeige für den Gerätestatus nun direkt in die Antenne integriert ist. Bei früheren Generationen befanden sich diese Leuchten am Router.

Router Mini und erweitertes Set

Zusammen mit dem neuen Terminal wird auch der Router Mini eingeführt, der den Wi-Fi 6 Standard unterstützt. Er verfügt über 2x2 MU-MIMO-Technologie und zwei Gigabit-Ethernet-Ports. Der Router deckt eine Fläche von bis zu 204 Quadratmetern ab und ermöglicht den gleichzeitigen Anschluss von bis zu 235 Geräten an das Netzwerk.

Das Set enthält ein 15 Meter langes Starlink-Kabel, ein Ethernet-Kabel, ein Netzteil und verschiedene Montagevorrichtungen (Stative und Halterungen). Für Länder mit großen Flächen und bergigen Regionen, wie etwa Usbekistan, könnten solche kompakten und effizienten Terminals in Zukunft eine wichtige Rolle bei der Erweiterung der Internetabdeckung spielen.

SpaceXStarlinkElon MuskTechnologieInternet
Zamin.uz zu Google hinzufügenLesen Sie «Zamin» auf Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

SpaceX bereitet Starship-Start vor: Super Heavy zur Startrampe gebrachtSpaceX bereitet Starship-Start vor: Super Heavy zur Startrampe gebrachtHeute, 11:26Stau im Weltraum: Roskosmos und NASA verhindern SatellitenkollisionenStau im Weltraum: Roskosmos und NASA verhindern SatellitenkollisionenHeute, 10:28Russland präsentiert neues Projekt für eine Orbitalstation: Was unterscheidet sie von der Internationalen RaumstationRussland präsentiert neues Projekt für eine Orbitalstation: Was unterscheidet sie von der Internationalen RaumstationHeute, 09:56Die Ära nach der ISS: Roskosmos und NASA erzielen Einigung über neue StationenDie Ära nach der ISS: Roskosmos und NASA erzielen Einigung über neue StationenHeute, 09:28Roskosmos gibt Flugplan für die Soyuz MS-29 Mission zur ISS bekanntRoskosmos gibt Flugplan für die Soyuz MS-29 Mission zur ISS bekanntHeute, 06:23Preiswerter PC auf Basis der PlayStation 5: Volle Leistung des AMD BC-250 Boards freigeschaltetPreiswerter PC auf Basis der PlayStation 5: Volle Leistung des AMD BC-250 Boards freigeschaltetHeute, 05:56
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?

Meistgelesen Technologie nachrichten

Erstes iPhone 18 Design geleakt: Apple wählt unerwarteten Look
Erstes iPhone 18 Design geleakt: Apple wählt unerwarteten Look
Kommunikation mit Verstorbenen durch KI: Forschung liefert unerwartete Ergebnisse
Kommunikation mit Verstorbenen durch KI: Forschung liefert unerwartete Ergebnisse
Weltklima in Gefahr: Wahrscheinlichkeit eines „Super El-Nino“ erreicht 81 Prozent
Weltklima in Gefahr: Wahrscheinlichkeit eines „Super El-Nino“ erreicht 81 Prozent
Verkauf hyperrealistischer humanoider Roboter in China gestartet: Preise bis zu 146.000 Dollar
Verkauf hyperrealistischer humanoider Roboter in China gestartet: Preise bis zu 146.000 Dollar
Japanische Wissenschaftler revolutionieren Batterien: Lithium-Schwefel-Batterie entwickelt
Japanische Wissenschaftler revolutionieren Batterien: Lithium-Schwefel-Batterie entwickelt
Legendäres Nokia Asha kehrt zurück: HMD bereitet Touch-Telefon der nächsten Generation vor
Legendäres Nokia Asha kehrt zurück: HMD bereitet Touch-Telefon der nächsten Generation vor
Ubtech präsentiert hyperrealistische U1-Roboter mit menschlicher Haut
Ubtech präsentiert hyperrealistische U1-Roboter mit menschlicher Haut
Geomagnetische Stürme verändern Oberflächentemperaturen drastisch
Geomagnetische Stürme verändern Oberflächentemperaturen drastisch