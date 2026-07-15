SpaceX stellt Starlink V5 Terminal der nächsten Generation vor: kompakter und schneller

Das von Elon Musk gegründete Unternehmen SpaceX hat offiziell sein Starlink V5 Terminal der nächsten Generation für Satelliteninternet angekündigt. Das Gerät ist deutlich kleiner, leichter und energieeffizienter als frühere Modelle und bietet Benutzern eine stabile Verbindung mit hoher Geschwindigkeit. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

Das neue Starlink V5 Terminal kann Datenübertragungsraten von über 375 Mbps erreichen. Dieser Wert ermöglicht hochwertige Videotelefonie und die Arbeit mit datenintensiven Inhalten selbst in abgelegenen Gebieten. Laut ixbt.com liegt der durchschnittliche Stromverbrauch des Geräts bei nur 35–50 W, was 50 Prozent weniger ist als beim V4-Modell.

Technische Fähigkeiten und Langlebigkeit

Auch am Design des Geräts wurden große Änderungen vorgenommen. Die neue Antenne ist 35 Prozent kompakter als ihr Vorgänger, und ihr Gewicht wurde um 62 Prozent auf nur 1,1 kg reduziert. Dies erleichtert das Mitführen auf Reisen und Expeditionen erheblich.

Das Starlink V5 zeichnet sich durch seine Widerstandsfähigkeit gegenüber extremen Wetterbedingungen aus. Insbesondere:

Gehäuse geschützt nach IP67-Standard;

Schneeschmelzfunktion bis zu 40 mm pro Stunde;

Fähigkeit, starken Winden von bis zu 265 km/h standzuhalten;

110-Grad-Sichtfeld und softwaregesteuerte Ausrichtung.

Bemerkenswert ist, dass die LED-Anzeige für den Gerätestatus nun direkt in die Antenne integriert ist. Bei früheren Generationen befanden sich diese Leuchten am Router.

Router Mini und erweitertes Set

Zusammen mit dem neuen Terminal wird auch der Router Mini eingeführt, der den Wi-Fi 6 Standard unterstützt. Er verfügt über 2x2 MU-MIMO-Technologie und zwei Gigabit-Ethernet-Ports. Der Router deckt eine Fläche von bis zu 204 Quadratmetern ab und ermöglicht den gleichzeitigen Anschluss von bis zu 235 Geräten an das Netzwerk.

Das Set enthält ein 15 Meter langes Starlink-Kabel, ein Ethernet-Kabel, ein Netzteil und verschiedene Montagevorrichtungen (Stative und Halterungen). Für Länder mit großen Flächen und bergigen Regionen, wie etwa Usbekistan, könnten solche kompakten und effizienten Terminals in Zukunft eine wichtige Rolle bei der Erweiterung der Internetabdeckung spielen.