Unerwartete Intrige um Harry Kane: 5 europäische Spitzenklubs sind an ihm interessiert

·33·Sport
Unerwartete Intrige um Harry Kane: 5 europäische Spitzenklubs sind an ihm interessiert

Die Zukunft des Torjägers von Bayern München und der englischen Nationalmannschaft, Harry Kane, ist erneut zum Hauptthema in der Fußballwelt geworden. TEAMtalk berichtet, dass die Situation um den 32-jährigen Stürmer von den mächtigsten Klubs Europas genau beobachtet wird.

Zamin.uz präsentiert die Details dieser Transferintrige und die Reaktion der Münchner.

Die Großen stehen Schlange: Wer buhlt um Kane?

Obwohl Harry Kane bei Bayern München eine produktive Leistung zeigt, ist seine Attraktivität auf dem Transfermarkt keineswegs gesunken. Derzeit beobachten die folgenden Vereine die Entwicklungen um ihn genau:

  • Englische Spitzenklubs: «Manchester United», Chelsea und «Manchester City» prüfen Möglichkeiten, den Stürmer in die Premier League zurückzuholen.

  • Spanische Giganten: Real Madrid und Barcelona sind ebenfalls nicht gleichgültig gegenüber dem Status des Stürmers.

  • Der Tottenham-Faktor: Der Londoner Klub hat das Recht, ständig über den Status seines ehemaligen Kapitäns informiert zu werden. Dies liegt daran, dass spezielle Klauseln in die Vereinbarung für seinen Wechsel zu Bayern aufgenommen wurden.

Ist Bayern besorgt? Nein, der Verein bereitet einen neuen Plan vor

Trotz der Aktivität der Giganten bleibt die Führung des Münchner Klubs gelassen. Sie sind nicht besorgt über die Möglichkeit, dass Kane das Team verlassen könnte.

Das Vertrauen ist sehr hoch: Die Führung von Bayern München ist fest davon überzeugt, dass der englische Stürmer bald einen neuen Vertrag unterschreiben wird. Die Verhandlungen zwischen den Parteien laufen seit mehreren Monaten, und der neue Deal soll bis Ende dieses Jahres oder im Januar nächsten Jahres offiziell gemacht werden.

Vertragslaufzeit und Kanes Pläne

Der aktuell 32-jährige Kane hat einen Vertrag bis zum Sommer 2027. Die Zukunftspläne des Spielers sind bereits recht klar:

Frage / Richtung

Kanes Einstellung und Status

Aktuelles Vertragsende

Sommer 2027

Aussichten auf einen neuen Vertrag

Unterschrift bis Ende 2026 oder Januar erwartet

Optionen in der Saudi Pro League

Es gibt Interesse, aber Kane möchte derzeit nicht in den Nahen Osten wechseln

MLS (US-Meisterschaft)

Das akzeptabelste Ziel, falls er Europa verlässt. Dies wird jedoch in den kommenden Jahren nicht geschehen

Harry Kane konzentriert sich derzeit darauf, in München um Titel zu kämpfen und neue Erfolge mit Bayern zu feiern. Dennoch entwickeln sich die Ereignisse um ihn auf dem Transfermarkt sehr interessant.

Harry KaneBayern MünchenPremier LeagueTransfergerüchteFußball
Zamin.uz zu Google hinzufügenLesen Sie «Zamin» auf Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Thomas Tuchel reagiert auf die Kontroverse mit Jude BellinghamThomas Tuchel reagiert auf die Kontroverse mit Jude BellinghamHeute, 10:08Mourinho plant keine Revolution bei Real: Der Plan sieht anders aus...Mourinho plant keine Revolution bei Real: Der Plan sieht anders aus...Heute, 09:21Kylian Mbappé gibt zu: Wo hat Frankreich versagt?Kylian Mbappé gibt zu: Wo hat Frankreich versagt?Heute, 09:17Historisches „Zentralasien-Derby“ in der Premier League: Husanov und Satpayev vor dem Duell!Historisches „Zentralasien-Derby“ in der Premier League: Husanov und Satpayev vor dem Duell!Heute, 08:21Die erwartete Wende: Zidane übernimmt nach der WM 2026 die französische Nationalmannschaft!Die erwartete Wende: Zidane übernimmt nach der WM 2026 die französische Nationalmannschaft!Heute, 08:15Was sagte der französische Präsident nach der Niederlage der Nationalmannschaft?Was sagte der französische Präsident nach der Niederlage der Nationalmannschaft?Heute, 08:03
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?

Meistgelesen Sport nachrichten

Cristiano Ronaldo entspannt nach der Weltmeisterschaft im Kreis seiner Familie
Cristiano Ronaldo entspannt nach der Weltmeisterschaft im Kreis seiner Familie
Cristiano Ronaldo nach Spiel gegen Usbekistan: „Ich fühlte mich, als hätte ich den Fußball verlassen“
Cristiano Ronaldo nach Spiel gegen Usbekistan: „Ich fühlte mich, als hätte ich den Fußball verlassen“
Cristiano Ronaldo gibt Erklärung vor dem Spiel gegen Usbekistan ab
Cristiano Ronaldo gibt Erklärung vor dem Spiel gegen Usbekistan ab
Der Grund für die frühe Heirat von Abduqodir Husanov enthüllt
Der Grund für die frühe Heirat von Abduqodir Husanov enthüllt
Unerwartete Prognose russischer Experten für Usbekistan gegen Kolumbien
Unerwartete Prognose russischer Experten für Usbekistan gegen Kolumbien
Abduqodir Husanovs Tränen zeigen den Weg der Nationalmannschaft
Abduqodir Husanovs Tränen zeigen den Weg der Nationalmannschaft
Verteidiger, der bei der WM keine Minute spielte, verabschiedet sich aus der Nationalmannschaft
Verteidiger, der bei der WM keine Minute spielte, verabschiedet sich aus der Nationalmannschaft
Liverpool hat Abbosbek Fayzullaev im Visier
Liverpool hat Abbosbek Fayzullaev im Visier