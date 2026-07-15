Unerwartete Intrige um Harry Kane: 5 europäische Spitzenklubs sind an ihm interessiert

Die Zukunft des Torjägers von Bayern München und der englischen Nationalmannschaft, Harry Kane, ist erneut zum Hauptthema in der Fußballwelt geworden. TEAMtalk berichtet, dass die Situation um den 32-jährigen Stürmer von den mächtigsten Klubs Europas genau beobachtet wird.

Zamin.uz präsentiert die Details dieser Transferintrige und die Reaktion der Münchner.

Die Großen stehen Schlange: Wer buhlt um Kane?

Obwohl Harry Kane bei Bayern München eine produktive Leistung zeigt, ist seine Attraktivität auf dem Transfermarkt keineswegs gesunken. Derzeit beobachten die folgenden Vereine die Entwicklungen um ihn genau:

Englische Spitzenklubs: «Manchester United», Chelsea und «Manchester City» prüfen Möglichkeiten, den Stürmer in die Premier League zurückzuholen.

Spanische Giganten: Real Madrid und Barcelona sind ebenfalls nicht gleichgültig gegenüber dem Status des Stürmers.

Der Tottenham-Faktor: Der Londoner Klub hat das Recht, ständig über den Status seines ehemaligen Kapitäns informiert zu werden. Dies liegt daran, dass spezielle Klauseln in die Vereinbarung für seinen Wechsel zu Bayern aufgenommen wurden.

Ist Bayern besorgt? Nein, der Verein bereitet einen neuen Plan vor

Trotz der Aktivität der Giganten bleibt die Führung des Münchner Klubs gelassen. Sie sind nicht besorgt über die Möglichkeit, dass Kane das Team verlassen könnte.

Das Vertrauen ist sehr hoch: Die Führung von Bayern München ist fest davon überzeugt, dass der englische Stürmer bald einen neuen Vertrag unterschreiben wird. Die Verhandlungen zwischen den Parteien laufen seit mehreren Monaten, und der neue Deal soll bis Ende dieses Jahres oder im Januar nächsten Jahres offiziell gemacht werden.

Vertragslaufzeit und Kanes Pläne

Der aktuell 32-jährige Kane hat einen Vertrag bis zum Sommer 2027. Die Zukunftspläne des Spielers sind bereits recht klar:

Frage / Richtung Kanes Einstellung und Status Aktuelles Vertragsende Sommer 2027 Aussichten auf einen neuen Vertrag Unterschrift bis Ende 2026 oder Januar erwartet Optionen in der Saudi Pro League Es gibt Interesse, aber Kane möchte derzeit nicht in den Nahen Osten wechseln MLS (US-Meisterschaft) Das akzeptabelste Ziel, falls er Europa verlässt. Dies wird jedoch in den kommenden Jahren nicht geschehen

Harry Kane konzentriert sich derzeit darauf, in München um Titel zu kämpfen und neue Erfolge mit Bayern zu feiern. Dennoch entwickeln sich die Ereignisse um ihn auf dem Transfermarkt sehr interessant.