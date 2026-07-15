Der türkische Klub Galatasaray plant für das Sommertransferfenster einen Deal, der die europäischen Fußballfans in Erstaunen versetzen könnte. Die Istanbuler Giganten haben mit der Arbeit am Transfer des Stars von Manchester City und der englischen Nationalmannschaft, Phil Foden, begonnen. Dieser Schritt unterstreicht das Bestreben des Klubs, seine Position nicht nur in der heimischen Liga, sondern auch auf europäischer Bühne zu festigen. Dies berichtet Goal.com .

Laut Informationen von Fanatik ist Phil Foden, der bei Manchester City Schwierigkeiten hat, konstante Spielpraxis zu erhalten, offen für ein neues Kapitel in seiner Karriere. Die Zukunft des 26-jährigen Spielmachers im Etihad Stadium bleibt ungewiss, da sein aktueller Vertrag im kommenden Sommer ausläuft. Obwohl berichtet wurde, dass im Mai eine mündliche Einigung über eine Vertragsverlängerung erzielt wurde, sind die offiziellen Dokumente noch nicht unterzeichnet.

Große Pläne in Istanbul

Galatasaray-Präsident Dursun Ozbek hat das Ziel, das Team mit einem Weltklasse-Star zu verstärken. Um diesen Transfer zu realisieren, hat der Klub dem bekannten Berater George Gardi volle Vollmacht erteilt. Gardi spielte bereits in der Vergangenheit eine Schlüsselrolle bei der Verpflichtung mehrerer berühmter Spieler für das Nef Stadium und war es, der Fodens Namen der Klubführung vorschlug.

Der aktuelle Marktwert von Phil Foden wird auf etwa 70 Millionen Euro geschätzt. Obwohl dies eine enorme Summe für den türkischen Fußball darstellt, ist die Führung von Galatasaray bereit, alle finanziellen Möglichkeiten auszuschöpfen. Die Türken sind jedoch nicht allein in diesem Rennen – mehrere führende europäische Klubs beobachten die Situation des englischen Mittelfeldspielers ebenfalls genau.

Alternative Optionen und die Zukunft

Sollte der Transfer von Phil Foden nicht zustande kommen, hat Galatasaray einen „Plan B“ in der Hinterhand. Auf der Liste des Klubs steht auch Manchester United-Kapitän Bruno Fernandes. Zudem konzentriert sich das Team auf junge Talente; so werden Eintracht Frankfurt-Profi Can Uzun und Brighton-Stürmer Julio Enciso als Kandidaten genannt.

In der abgelaufenen Saison absolvierte Phil Foden 50 Pflichtspiele für Manchester City, erzielte dabei 10 Tore und gab 7 Vorlagen. Dennoch schaffte er es nicht in den endgültigen Kader der englischen Nationalmannschaft für die Weltmeisterschaft. Laut Goal.com tendiert der Spieler selbst zu einem Vereinswechsel im Sommertransferfenster, doch sein nächstes Ziel bleibt vorerst ungewiss.