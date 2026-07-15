Chelsea an der Schwelle zu einer neuen Ära: Xabi Alonso etabliert strenge Disziplin im Team

Der Chelsea FC hat unter dem neuen Cheftrainer Xabi Alonso die Vorbereitungen auf die neue Saison begonnen. Nach seiner Ankunft konzentrierte sich der spanische Spezialist in erster Linie auf die körperliche Verfassung der Spieler. In der vergangenen Saison wurden die "Blues" von fast allen Konkurrenten bei den Laufwerten übertroffen, was den Vorstand und den Trainerstab ernsthaft beunruhigte. Dies berichtet Goal.com berichtet.

Laut BBC hat Alonso im Trainingszentrum in Cobham ein extrem hartes und anspruchsvolles körperliches Trainingssystem eingeführt. Dieser Ansatz erinnert viele an die hohe Intensität während der Ära von Mauricio Pochettino. Das Hauptziel des neuen Trainers ist es, die Chelsea-Spieler zum ausdauerndsten und physisch stärksten Team der englischen Premier League zu machen. Dafür hat er auch den Spezialisten Ismael Camenforte Lopez in seinen Stab geholt.

Unerwartetes Ergebnis von Cole Palmer

Der Star des Teams, Cole Palmer, konnte sich trotz seiner Verletzungen aus der Vorsaison bei den Tests des neuen Trainers beweisen. Beim durchgeführten Bleep-Test erzielte Palmer ein unerwartetes Ergebnis und belegte den zweiten Platz im Team. Während das junge Talent Reggie Walsh den ersten Platz belegte, komplettierte der brasilianische Neuzugang Estevao Willian die Top Drei.

Xabi Alonso lobte Palmers Ehrgeiz: "Er will körperlich fit sein und ist bereit, die Verletzungen des letzten Jahres hinter sich zu lassen. Cole ist ein einzigartiger Spieler; wenn er gut drauf ist, wird er unsere Hauptwaffe. Bisher läuft alles nach Plan", betonte der Trainer.

Laut Goal.com hat Alonso seine Arbeit im Verein nicht nur als Cheftrainer, sondern als Manager mit weitreichenden Befugnissen begonnen. Dies ermöglicht es ihm, direkt mit den Sportdirektoren des Vereins zusammenzuarbeiten und stärkeren Einfluss auf die Transferpolitik zu nehmen. Der spanische Spezialist hat bereits die Zukunftspläne mit Enzo Fernandez besprochen und Kontakt zu neuen Spielern aufgenommen.

Alonso hat es sich zur Hauptaufgabe gemacht, das Team zurück in die Champions League zu führen. Er glaubt, dass das Team ein starkes Fundament hat, aber um in der wettbewerbsintensivsten Liga der Welt um den Titel zu kämpfen, muss der Kader weiter verstärkt werden. Daher wird erwartet, dass Chelsea in den kommenden Tagen auf dem Transfermarkt aktiv wird.

Die nächste Phase der Saisonvorbereitung wird im Rahmen einer globalen Tour fortgesetzt. Dabei wird der Schwerpunkt stärker auf taktisches Training gelegt, aber bis dahin müssen die Spieler die von Alonso geforderte körperliche Form erreichen. "Geist, Zielstrebigkeit und positive Energie" – die Revolution des neuen Trainers an der Stamford Bridge basiert genau auf diesen Prinzipien.