USA beschuldigen russische „Bulletproof“-Hosting-Anbieter der Cyberkriminalität

Das US-Justizministerium hat gegen drei russische Staatsbürger und zwei große Hosting-Anbieter formelle Anklage wegen Cyberangriffen, Verschwörung und Geldwäsche erhoben. Die von diesen Personen verwalteten Netzwerke sollen amerikanischen Unternehmen Schäden in zweistelliger Millionenhöhe zugefügt haben. Dieser Fall verdeutlicht eine neue Stufe zwischenstaatlicher Spannungen im internationalen Cybersicherheitssystem. Dies berichtet Techcrunch.com berichtet .

Nach Angaben des Justizministeriums besaßen die in St. Petersburg ansässigen Aleksandr Volosovik, Kirill Zatolokin und Yuliya Pankova die Hosting-Unternehmen Media Land und ML.Cloud. Diese Plattformen dienten als sicherer Zufluchtsort für Cyberkriminelle und staatlich unterstützte Hacker. Laut TechCrunch vermarkteten diese Unternehmen ihre Dienste als „Bulletproof“-Hosting und versprachen, ihre Kunden vor Anfragen der Strafverfolgungsbehörden zu schützen.

62 Millionen Dollar Schaden und das Ausmaß der Cyberangriffe

Den Ermittlungsunterlagen zufolge griffen Hacker, die diese Hosting-Infrastruktur nutzten, Dutzende Unternehmen in über 20 US-Bundesstaaten an. Infolgedessen erbeuteten die Kriminellen insgesamt 62 Millionen Dollar. Zu den Angriffen gehörten DDoS-Attacken, die Websites lahmlegten, Phishing zum Diebstahl von Benutzerdaten sowie Cyberangriffe auf kritische Infrastrukturen.

Darüber hinaus hatte das US-Finanzministerium bereits zuvor Sanktionen gegen Media Land und ML.Cloud verhängt, da diese Anbieter bekannten Ransomware-Gruppen wie LockBit, BlackSuit und Play die Nutzung ihrer Server ermöglichten. Die Sanktionen untersagen US-Bürgern und Unternehmen jegliche Finanzgeschäfte mit diesen russischen Staatsbürgern.

Solche Nachrichten sind auch für Nutzer und Unternehmer in Usbekistan von Bedeutung. Cyberangriffe im globalen Netzwerk sind oft grenzenlos, und Angriffe über „Bulletproof“-Hosting können auch Infrastrukturen in der zentralasiatischen Region gefährden. Internationale Experten empfehlen die Nutzung sicherer und lizenzierter Hosting-Dienste.

Die Wahrscheinlichkeit einer Festnahme der beschuldigten Russen wird derzeit als gering eingeschätzt. Es ist bekannt, dass Russland seine Staatsbürger nicht an andere Länder ausliefert. Wie jedoch der Vertreter des US-Justizministeriums, Tysen Duva, betonte, werden die Strafverfolgungsbehörden weiterhin daran arbeiten, die Netzwerke von Cyberkriminellen zu zerschlagen und kritische Infrastrukturen zu schützen. Sollten die Verdächtigen in Länder reisen, die Auslieferungsabkommen mit den USA haben, könnten sie verhaftet werden.