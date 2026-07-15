Motorola Edge 70 Max vorgestellt: 7100 mAh Akku und Snapdragon 8 Gen 5

Das Gleichgewicht zwischen langer Akkulaufzeit und hoher Leistung zu finden, war auf dem Smartphone-Markt schon immer eine Herausforderung. Mit seinem neuen Flaggschiff Edge 70 Max bietet Motorola eine endgültige Lösung für dieses Problem. Das Gerät hat die Aufmerksamkeit von Technik-Enthusiasten nicht nur durch seinen Prozessor der neuesten Generation, sondern auch durch seinen Silizium-Kohlenstoff-Akku mit Rekordkapazität auf sich gezogen. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

Das Hauptmerkmal des neuen Modells ist sein Silizium-Kohlenstoff-Akku der vierten Generation. Trotz einer Kapazität von 7100 mAh ist es den Ingenieuren gelungen, das Gehäuse des Geräts mit nur 8,29 mm erstaunlich dünn zu halten. Diese Technologie bietet eine höhere Energiedichte als herkömmliche Lithium-Ionen-Akkus und setzt damit einen neuen Standard für moderne Smartphones.

Spitzenleistung bei Display und Performance

Auch beim Display geht das Motorola Edge 70 Max keine Kompromisse ein. Das Gerät ist mit einem 6,8-Zoll Quad HD+ Extreme AMOLED LTPO-Panel ausgestattet, das eine adaptive Bildwiederholrate von 144 Hz unterstützt. Besonders beeindruckend ist die Spitzenhelligkeit des Bildschirms von 7000 Nits, die selbst an sonnigen Tagen eine perfekte Sicht garantiert. Gorilla Glass 7i schützt das Display vor äußeren Einflüssen.

Die interne Leistung des Geräts basiert auf der leistungsstärksten Snapdragon 8 Gen 5-Plattform von Qualcomm. Laut ixbt.com ist das Smartphone mit 8 oder 12 GB LPDDR5X RAM und 256 GB UFS 4.1 Speicher ausgestattet. Solche technischen Daten ermöglichen es, selbst anspruchsvollste Spiele und komplexe KI-basierte Aufgaben in Sekundenschnelle auszuführen.

Kamera und Schutzsystem

Für Fotografie-Enthusiasten hat Motorola in Zusammenarbeit mit Sony einen 50-Megapixel Sony LYTIA-710 Hauptsensor verbaut. Ausgestattet mit einem optischen Bildstabilisierungssystem (OIS), nimmt diese Kamera hochwertige Nacht- und Actionaufnahmen auf. Zudem gibt es ein 8-Megapixel Ultraweitwinkel-Makromodul und eine 32-Megapixel Frontkamera. Die Software basiert auf Android 16 mit der Hello UX-Oberfläche.

Die Widerstandsfähigkeit des Smartphones wurde auf militärisches Niveau gehoben. Es erfüllt nicht nur die IP68- und IP69-Zertifizierungen für Wasserschutz, sondern auch den US-Militärstandard MIL-STD-810H. Das bedeutet, dass das Edge 70 Max so konstruiert ist, dass es extremen Temperaturen, Stößen und Druck standhält. Für das Aufladen stehen folgende Optionen zur Verfügung:

90 W TurboPower kabelgebundenes Schnellladen;

25 W Qi2 magnetisches kabelloses Laden;

5 W Reverse-Charging-Funktion.

Das Motorola Edge 70 Max wird auf dem globalen Markt zu einem Preis ab etwa 570 Dollar erhältlich sein. Der Hersteller verspricht den Nutzern drei große Android-Updates und fünf Jahre Sicherheitsupdates, was eine lange Aktualität des Geräts gewährleistet.