Das talentierte brasilianische Mittelfeld-Juwel Andrey Santos hat beschlossen, den FC Chelsea zu verlassen und sich Manchester United anzuschließen. Hauptgrund für diesen Transfer ist die drastisch gesunkene Aussicht des Spielers auf einen Stammplatz an der Stamford Bridge. Laut der Daily Mail hat Santos selbst bei der Vereinsführung um den Wechsel gebeten, und der Manchester-Klub zahlt für diesen Deal insgesamt 50 Millionen Pfund (48+2). Dies berichtet Goal.com .

Die enorme Konkurrenz im Mittelfeld des FC Chelsea bereitete dem Brasilianer Sorgen. Die Verpflichtung von Moises Caicedo, die Ablösesumme von 120 Millionen Pfund für Enzo Fernandez sowie die Präsenz von Spielern wie Romeo Lavia und Dario Essugo schränkten die Einsatzzeit von Santos erheblich ein. Zudem verringerte das Fehlen des Londoner Klubs im europäischen Wettbewerb in dieser Saison die Möglichkeiten zur Rotation weiter.

Probleme und Fehler in Verbindung mit dem Trainer

Andrey Santos' Aussortierung aus dem Chelsea-Kader war auch auf einige seiner Fehler auf dem Platz zurückzuführen. Insbesondere sein ungenauer Pass im Spiel gegen Brighton führte zum Platzverweis von Trevoh Chalobah und einer 1:3-Niederlage. Der damalige Trainer Enzo Maresca verlor nach diesem Fehler das Vertrauen in den Spieler und setzte ihn hauptsächlich in zweitrangigen Pokalspielen ein.

Auch die Beziehung zu Liam Rosenior, der zur Verbesserung der Situation verpflichtet wurde, verlief nicht wie erhofft. Obwohl sie zuvor bei Straßburg erfolgreich zusammengearbeitet hatten, ruinierte die Situation im Spiel gegen Burnley im Februar alles. Santos wurde für das Gegentor durch Zian Flemming in den letzten Minuten verantwortlich gemacht, was zu scharfer Kritik des Trainers führte.

Manchester United bot eine bessere Plattform für die Entwicklung des Spielers. Im Old Trafford wurde Santos ein Platz in der Startelf versprochen, was für die Festigung seines Platzes in der brasilianischen Nationalmannschaft entscheidend ist. Obwohl Chelsea zuvor ein Angebot von West Ham über 45 Millionen Pfund abgelehnt hatte, waren sie aufgrund der festen Entscheidung des Spielers gezwungen, ihn zu verkaufen.

Dieser Transfer ist einer der spektakulärsten Deals der laufenden Premier-League-Saison. Mit der Verpflichtung des jungen Talents will Manchester United sein Mittelfeld verstärken. Für Chelsea diente dieser Deal als günstige Gelegenheit, die Financial-Fair-Play-Regeln einzuhalten und den Kader etwas zu verkleinern.