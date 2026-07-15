Greenwood zu Fenerbahçe: Ein großer Transfer für 39 Mio. Euro

Der türkische Verein Fenerbahçe hat seine Offensive mit einem hochkarätigen Namen verstärkt. Mason Greenwood, der eine produktive Saison bei Marseille hinter sich hat, wechselt für 39 Millionen Euro zum Istanbuler Club.

Transfer offiziell bestätigt

Fenerbahçe hat die Verpflichtung des 24-jährigen englischen Flügelspielers von Marseille offiziell bekannt gegeben. Das Volumen der Vereinbarung zwischen den Clubs beträgt 39 Millionen Euro.

Laut Reuters wird die Ablösesumme in drei gleichen Raten über drei Jahre gezahlt. Fenerbahçe wird zudem die Solidaritätsbeiträge gemäß den FIFA-Regularien übernehmen.

Spieler Mason Greenwood Alter 24 Position Flügelspieler/Stürmer Vorheriger Verein Marseille Neuer Verein Fenerbahçe Ablösesumme 39 Mio. Euro Vertragslaufzeit 4 Jahre

Warum zahlte Fenerbahçe so viel Geld?

Greenwood hat sich in der vergangenen Saison in der französischen Liga als Stürmer auf Top-Niveau bewiesen. Er absolvierte 32 Spiele für Marseille in der Ligue 1 und erzielte dabei 16 Tore und 7 Assists.

Solche Statistiken sind für Fenerbahçe von entscheidender Bedeutung. Der türkische Club brauchte einen entscheidenden Angreifer für den Titelkampf und die europäischen Wettbewerbe.

Greenwood kann auf beiden Flügeln spielen, zieht gerne in den Strafraum und verfügt über einen gefährlichen Schuss mit dem linken Fuß.

Ein neues Kapitel in Istanbul

Greenwood hat einen 4-Jahres-Vertrag bei Fenerbahçe unterschrieben. Dies ist eine große neue Herausforderung in der Karriere des Spielers.

Fenerbahçe ist ein Verein, der von Fandruck, hohen Erwartungen und dem ständigen Kampf um die Meisterschaft lebt. Gute Leistungen allein reichen hier nicht aus, Ergebnisse sind Pflicht.

Besonders nach einem 39-Millionen-Euro-Transfer wird von Greenwood erwartet, dass er sofort Tore und Vorlagen liefert und in wichtigen Spielen den Unterschied macht.

Die Saison in Marseille brachte ihn zurück auf den Markt

Greenwood hat seine Karriere bei Marseille wiederbelebt. In Frankreich war er effektiv beim Toreschießen, beim Beschleunigen des Angriffs und beim Aushebeln gegnerischer Abwehrreihen durch individuelle Aktionen.

Reuters berichtet, dass Greenwood in zwei Spielzeiten bei Marseille in 66 Ligaspielen 37 Tore erzielte.

Diese Zahlen machten ihn zu einem attraktiven Ziel für den türkischen Giganten.

"Manchester United"-Eigengewächs auf neuem Weg

Mason Greenwood ist ein Eigengewächs der "Manchester United"-Akademie. Er schaffte den Sprung in die erste Mannschaft des englischen Clubs mit großen Erwartungen und spielte später auf Leihbasis bei Getafe.

Im Jahr 2024 wechselte er zu Marseille. Nun setzt er seine Karriere in der Türkei fort.

Dieser Weg ist eine neue Chance für den Spieler: In Istanbul kann er sich erneut als starker Stürmer im europäischen Fußball etablieren.

Ein Ausrufezeichen-Transfer für Fenerbahçe

Dieser Kauf zeigt die großen Ambitionen des türkischen Clubs. Fenerbahçe hat nicht nur den Kader ergänzt, sondern einen Spieler geholt, der Spiele entscheiden kann.

Greenwood kann dem Team in folgenden Punkten helfen:

• Schnelligkeit und individuelle Klasse auf den Flügeln;

• mehr Möglichkeiten durch Hereinziehen und Schüsse;

• Stärkung des Wettbewerbs im Angriff;

• Erhöhung der Torgefahr in großen Spielen;

• Erfahrung in europäischen Wettbewerben.

Nun wird der Druck groß sein

39 Millionen Euro sind eine beachtliche Summe für den türkischen Fußball. Daher werden die Anforderungen an Greenwood hoch sein.

Seine Aufgabe ist nicht nur Statistik, sondern eine der Führungsfiguren im Angriff von Fenerbahçe zu werden. Die Fans in Istanbul können einen schnell lieben, fordern aber ebenso schnell Ergebnisse.

Greenwood muss diesem Druck mit Toren standhalten.

Großer Transfer, große Frage

Mason Greenwood ist nun Spieler von Fenerbahçe. Nach einer produktiven Zeit in Marseille beginnt er in der Türkei ein neues Kapitel.

Dieser Transfer unterstreicht die Meisterschafts- und Europa-Ambitionen von Fenerbahçe. Doch die Hauptfrage bleibt: Kann Greenwood das Vertrauen von 39 Millionen Euro in Istanbul rechtfertigen?