Die Boxerinnen aus Usbekistan haben bei den Asienmeisterschaften der Jugend im indonesischen Jakarta ein herausragendes Ergebnis erzielt. In der U19-Kategorie belegte unser Team mit 4 Gold- und 2 Silbermedaillen den ersten Platz in der Gesamtwertung.

Usbekischer Kampfgeist im Ring von Jakarta

Usbekistans Mädchen traten in 8 von 10 Gewichtsklassen bei der Meisterschaft an. Trotzdem sammelte unser Nationalteam 6 Medaillen und wurde zum stärksten Team des Kontinents.

Dieses Ergebnis ist nicht nur wegen der Anzahl der Medaillen bemerkenswert, sondern auch wegen ihrer Qualität. Dass 4 der 6 Medaillen aus Gold bestehen, zeigt, wie souverän unsere Athletinnen in den Finals agierten.

Goldmedaillengewinnerinnen

Unsere Boxerinnen, die in Jakarta die Flagge Usbekistans am höchsten hielten:

Gewicht Boxerin -54 kg Sabrina Chakomanova -60 kg Sevara Mamatova -65 kg Rushanabonu Isoyeva -75 kg Samira Turg‘unova

Sabrina Chakomanova, Sevara Mamatova, Rushanabonu Isoyeva und Samira Turg‘unova gewannen in ihren jeweiligen Gewichtsklassen den Kontinentaltitel. Dies ist ein großer Sieg für diese jungen Sportlerinnen und ein weiteres starkes Signal für die usbekische Boxschule.

Auch Silber ist ein großer Erfolg

Allein das Erreichen des Finales erfordert bei den Asienmeisterschaften enorme Anstrengungen. Nazokat Mardonova und Maftuna Yangiyeva standen mit ihren Silbermedaillen ebenfalls auf dem Podium.

Gewicht Boxerin -51 kg Nazokat Mardonova -70 kg Maftuna Yangiyeva

Obwohl ihnen im Finale ein Schritt zum Gold fehlte, leisteten sie einen wichtigen Beitrag zum Gesamtsieg des Teams.

8 Starts, 6 Medaillen — eine beeindruckende Bilanz

Das Bemerkenswerteste an diesem Ergebnis ist, dass die usbekischen Mädchen in 8 statt in allen 10 Gewichtsklassen antraten. 6 Medaillen unter diesen Umständen zu gewinnen, zeugt von einer sehr hohen Effizienz.

Einfach gesagt, fast jede unserer Sportlerinnen, die in den Ring stieg, kämpfte ernsthaft um eine Medaille. Dies zeigt, dass nicht nur Einzeltalente, sondern das gesamte System funktioniert.

Eine neue Generation wächst im usbekischen Boxsport heran

In den letzten Jahren hat der usbekische Boxsport nicht nur bei den Erwachsenen, sondern auch bei der Jugend und den Frauen Erfolge erzielt. Der Sieg in Jakarta ist die Fortsetzung dieses Prozesses.

Ein solches Ergebnis in der U19-Kategorie gibt große Hoffnung für die Zukunft. Diese Athletinnen könnten in den kommenden Jahren die Ehre Usbekistans in den Jugend-, U23- und Erwachsenennationalmannschaften verteidigen.

Kontinentaltitel — ein großer Vertrauensbeweis

Der erste Platz in der Gesamtwertung ist kein Zufall. Er ist das Ergebnis von Vorbereitung, Disziplin, der harten Arbeit der Trainer und Charakterstärke im Ring.

Der Wettbewerb in Jakarta hat erneut bewiesen, dass das usbekische Frauenboxen auf asiatischer Ebene zu einer ernsthaften Macht geworden ist.

Das Wichtigste ist, dass dieser Sieg den jungen Sportlerinnen großes Selbstvertrauen gibt. Es ist nur natürlich, dass ein Team, das in Asien die Nummer eins geworden ist, morgen große Ziele auf der Weltbühne anstrebt.

Starke Nachrichten aus Jakarta

4 Gold, 2 Silber und der erste Platz in der Gesamtwertung — das sind erfreuliche Nachrichten für den usbekischen Sport. Besonders wichtig ist, dass junge Mädchen dieses Ergebnis erzielt haben.

Nun gilt es, diese Generation richtig zu unterstützen, ihnen internationale Erfahrung zu bieten und sie auf große Wettkämpfe vorzubereiten.

Wer von unseren heutigen U19-Athletinnen könnte Ihrer Meinung nach in Zukunft eine Führungspersönlichkeit der Erwachsenennationalmannschaft werden?