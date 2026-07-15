Redmi Note 17 vorgestellt: 7-Zoll-Riesenbildschirm und 8000 mAh Akku

Die Marke Redmi von Xiaomi hat ihre Reihe erschwinglicher Smartphones aktualisiert und das Modell Redmi Note 17 mit unerwarteten technischen Spezifikationen vorgestellt. Das neue Gerät hebt sich durch sein riesiges Display und seine rekordverdächtige Akkukapazität auf dem modernen Smartphone-Markt ab. Es wird erwartet, dass dieses Modell nicht nur für normale Nutzer, sondern auch für Content-Konsumenten eine hervorragende Wahl ist. Dies berichtet Ixbt.com. berichtet .

Das wichtigste Merkmal des Smartphones ist das 7-Zoll-OLED-Display. Diese Größe rückt das Smartphone fast in die Kategorie der Tablets. Das Display bietet eine Auflösung von 2396 x 1080 Pixeln, eine Bildwiederholfrequenz von 120 Hz und eine Spitzenhelligkeit von bis zu 1800 cd/m2. Laut ixbt.com ist ein Fingerabdruckscanner im Display integriert, zudem gibt es Wet Touch 2.0 für die Bedienung mit nassen Händen sowie spezielle Handschuh-Modi.

Leistung und Effizienz

Das Redmi Note 17 wird viele mit seiner Akkulaufzeit beeindrucken. Das Gerät ist mit einem riesigen 8000 mAh Akku ausgestattet, der bei normaler Nutzung bis zu 2,3 Tage durchhält. Dieser Wert ist doppelt so hoch wie bei den meisten aktuellen Flaggschiffen. Das Gerät unterstützt 45 W Schnellladen und 22,5 W Reverse-Wired-Charging.

Im Inneren des Smartphones arbeitet der Snapdragon 4 Gen 4 Prozessor, der auf einem 4-Nanometer-Verfahren basiert. Das Gerät verfügt über bis zu 8 GB LPDDR4X RAM und bis zu 256 GB UFS 2.2 internen Speicher. Besonders bemerkenswert ist, dass Benutzer den Speicher per microSD-Karte um bis zu 2 TB erweitern können, was das Speichern großer Mengen an Videos und Dateien ermöglicht.

Kamera und smarte Funktionen

Was die Kamerafähigkeiten betrifft, so nimmt der Hauptsensor mit 50 Megapixeln auf, während die Frontkamera 8 Megapixel bietet. Das Gerät läuft mit dem neuen Betriebssystem HyperOS 3. Das System verfügt über eine Reihe von KI-basierten Sicherheitsfunktionen, darunter die Erkennung betrügerischer Anrufe und die Identifizierung von Deepfake-Gesichtern bei Videoanrufen.

Weitere technische Spezifikationen des Smartphones umfassen:

IP65-Schutz gegen Staub und Wasser;

NFC-Modul und Infrarot-Port zur Steuerung von Haushaltsgeräten;

Gehäusefarben in Schwarz, Hell-Türkis und Violett;

Zwei-Wege-Kabel-Ladefunktion.

Der Preis des Redmi Note 17 variiert je nach Speicherkapazität. Die 6/128 GB Version beginnt bei etwa 180 Dollar, während das Topmodell mit 8/256 GB bei etwa 223 Dollar liegt. Auf dem lokalen Markt können diese Preise aufgrund von Zoll- und Logistikkosten etwas höher ausfallen, aber es bleibt zweifellos eines der wettbewerbsfähigsten Geräte seiner Klasse.