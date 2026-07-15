Inter beginnt Verhandlungen über Djed Spence Transfer zur Kaderverstärkung

Der amtierende italienische Meister Inter hat mit der Arbeit an einem überraschenden Transfer begonnen. Die Mailänder zeigen ernsthaftes Interesse an dem Verteidiger von Tottenham Hotspur, Djed Spence. Laut Fabrizio Romano haben die ersten Verhandlungen zwischen den Vereinen bereits begonnen, und der englische Spieler ist geneigt, seine Karriere in der Serie A fortzusetzen. Dies berichtet Goal.com .

Die Notwendigkeit für diesen Transfer entstand für Inter nach dem Abgang von Denzel Dumfries. Der niederländische Verteidiger schloss sich Anfang des Monats Real Madrid an. Nun bevorzugt Cheftrainer Cristian Chivu den 25-jährigen Spence, um die rechte Außenbahn zu verstärken und den Scudetto-Titel zu verteidigen. Der Spieler selbst schätzt die Möglichkeit, regelmäßig an den prestigeträchtigsten Turnieren Europas teilzunehmen.

Italienische Erfahrung und Karriere-Wiederbelebung

Der italienische Fußball ist für Djed Spence kein Neuland. Er verbrachte die zweite Hälfte der Saison 2023-24 auf Leihbasis bei Genua und absolvierte 16 Spiele. Diese Erfahrung war ein wichtiger Faktor für die Inter-Führung. Sie glauben, dass der Spieler nicht viel Zeit benötigen wird, um sich an das Umfeld der Serie A anzupassen, was das Transferrisiko erheblich reduziert.

Spences Karriere verlief seit seinem Wechsel zu Tottenham etwas kompliziert. Er musste Leihstationen bei Vereinen wie Rennes, Leeds United und Genua durchlaufen, um seinen Platz in der Startelf zu finden. In der vergangenen Saison absolvierte er jedoch 30 Spiele für den Londoner Club und bewies, dass er für Fußball auf hohem Niveau bereit ist. Derzeit sind sein Marktwert und sein Ansehen auf einem Allzeithoch.

Erfolg auf internationaler Bühne

Laut Goal.com zeigt Djed Spence nicht nur auf Vereinsebene, sondern auch in der englischen Nationalmannschaft eine brillante Form. Unter Thomas Tuchel ist er zu einer Schlüsselfigur für die "Three Lions" geworden. Selbst nach einer schweren Verletzung wie einem Kieferbruch stand er mit einer Schutzmaske auf dem Platz und leistete einen großen Beitrag zum Viertelfinalsieg der Nationalmannschaft gegen Norwegen.

Derzeit bereitet sich der Spieler mit England auf das Halbfinale der Weltmeisterschaft gegen Argentinien vor. Seine Schnelligkeit und seine Fähigkeit, sich in den Angriff einzuschalten, haben die Scouts von Inter beeindruckt. Sollte der Transfer zustande kommen, wäre dies ein neuer und höchster Meilenstein in Spences Karriere. Ein Engagement im San Siro würde es ihm ermöglichen, regelmäßig in der Champions League zu spielen und um große Trophäen zu kämpfen.

Die Inter-Führung strebt an, den Transfer schnell abzuschließen, um die Verteidigungslinie des Teams für die neue Saison zu formen. Tottenham ist bereit, den Spieler bei einem angemessenen Angebot ziehen zu lassen. Die nächste Verhandlungsrunde wird in den kommenden Tagen erwartet.