Verfolgen Sie das Spiel England gegen Argentinien live auf unserer Website

England und Argentinien treffen im Halbfinale der FIFA-Weltmeisterschaft 2026 aufeinander. Das Spiel beginnt morgen um 00:00 Uhr Taschkenter Zeit. Die Startaufstellungen beider Mannschaften wurden vor dem Spiel bekannt gegeben.

England spielt in einer 4-2-3-1-Formation. Im Tor steht Jordan Pickford. Die Verteidigung besteht aus Reece James, John Stones, Marc Guéhi und Djed Spence. Im defensiven Mittelfeld spielen Declan Rice und Elliot Anderson, davor agiert Morgan Rogers, Jude Bellingham und Anthony Gordon. Harry Kane führt den Angriff an.

Argentinien hat sich für eine 4-4-2-Formation entschieden. Emiliano Martínez hütet das Tor. In der Abwehr spielen Nicolás Tagliafico, Lisandro Martínez, Cristian Romero und Nahuel Molina. Das Mittelfeld besteht aus Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Leandro Paredes und Giuliano Simeone. Im Sturm spielt das Duo Julián Álvarez und Lionel Messi .

Der Sieger dieser Partie trifft im Finale auf Spanien. Spanien erreichte das Endspiel nach einem 2:0-Sieg gegen Frankreich im Halbfinale.

Wir bieten einen Live-Ticker für das Spiel zwischen England und Argentinien auf unserer Website an. Tore, gefährliche Szenen, Karten, Auswechslungen und wichtige Ereignisse werden während des gesamten Spiels in Echtzeit berichtet.