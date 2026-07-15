Verfolgen Sie das Spiel England gegen Argentinien live auf unserer Website

·47·Sport
Verfolgen Sie das Spiel England gegen Argentinien live auf unserer Website

England und Argentinien treffen im Halbfinale der FIFA-Weltmeisterschaft 2026 aufeinander. Das Spiel beginnt morgen um 00:00 Uhr Taschkenter Zeit. Die Startaufstellungen beider Mannschaften wurden vor dem Spiel bekannt gegeben.

England spielt in einer 4-2-3-1-Formation. Im Tor steht Jordan Pickford. Die Verteidigung besteht aus Reece James, John Stones, Marc Guéhi und Djed Spence. Im defensiven Mittelfeld spielen Declan Rice und Elliot Anderson, davor agiert Morgan Rogers, Jude Bellingham und Anthony Gordon. Harry Kane führt den Angriff an.

Argentinien hat sich für eine 4-4-2-Formation entschieden. Emiliano Martínez hütet das Tor. In der Abwehr spielen Nicolás Tagliafico, Lisandro Martínez, Cristian Romero und Nahuel Molina. Das Mittelfeld besteht aus Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Leandro Paredes und Giuliano Simeone. Im Sturm spielt das Duo Julián Álvarez und Lionel Messi .

Der Sieger dieser Partie trifft im Finale auf Spanien. Spanien erreichte das Endspiel nach einem 2:0-Sieg gegen Frankreich im Halbfinale.

Wir bieten einen Live-Ticker für das Spiel zwischen England und Argentinien auf unserer Website an. Tore, gefährliche Szenen, Karten, Auswechslungen und wichtige Ereignisse werden während des gesamten Spiels in Echtzeit berichtet.

Live-Ticker LIVE
18
Djed Spence startete einen Alleingang für England, doch der gegnerische Verteidiger blockierte seinen Weg und verhinderte eine gefährliche Situation.
17
Djed Spence startete einen Sololauf für England, doch der gegnerische Verteidiger blockte ihn ab und entschärfte die Situation.
15
Anthony Gordon fühlte sich frei und wollte nach vorne ziehen, aber die Verteidiger klärten den Ball und bereinigten die Situation.
14
Anthony Gordon versuchte nach vorne zu stoßen, aber der gegnerische Verteidiger konnte den Ball klären.
13
Das Spiel wurde wegen einer Abseitsstellung des argentinischen Spielers Giuliano Simeone unterbrochen.
10
Elliot Anderson beging ein Foul am Gegner und Schiedsrichter Ismail Elfath unterbrach das Spiel.
10
Giuliano Simeone beging ein Foul im Zweikampf, das Spiel wurde vorübergehend unterbrochen. Der Argentinier erkannte seinen Fehler an und protestierte nicht.
9
Englands Verteidiger Reece James beging ein Foul. Schiedsrichter Ismail Elfath pfiff und unterbrach das Spiel.
8
Declan Rice führte den Eckball aus, aber dieser Angriff Englands wurde abgewehrt.
7
Morgan Rogers brachte eine gefährliche Flanke in den Strafraum, aber die argentinische Abwehr konnte klären. England bekommt eine Ecke.
7
Schiedsrichter Ismail Elfath pfeift ab. Der argentinische Spieler Giuliano Simeone begeht ein Offensivfoul. Die Entscheidung des Schiedsrichters ist korrekt.
6
Julian Alvarez (Argentinien) versuchte, den Ball zu seinem Mitspieler zu passen, aber die Verteidiger verhinderten dies.
5
Djed Spence versuchte, die gegnerischen Verteidiger mit einem tollen Dribbling zu umspielen, doch sie konnten den Ball erobern.
3
Enzo Fernández (Argentinien) begeht ein Foul nach einem zu harten Einsteigen gegen seinen Gegenspieler.
2
Argentiniens Mittelfeldspieler Leandro Paredes verursachte durch ein hartes Einsteigen einen Freistoß. Schiedsrichter Ismail Elfath stand direkt daneben und hat die Situation genau beobachtet.
1
Das Spiel hat begonnen, der Anpfiff für die Partie zwischen England und Argentinien ist erfolgt.
23:59
Das Spiel hat begonnen! Argentinien hat angestoßen.
23:56
Das heutige Spiel wird von Schiedsrichter Ismail Elfath geleitet.
23:56
Das Spiel beginnt in Kürze, Sie können sich die Startaufstellungen in den Spieldetails ansehen.
23:55
Hallo Fußballfans! Wir berichten live von den interessantesten und wichtigsten Ereignissen des Spiels zwischen England und Argentinien.
АнглияАргентинаLionel MessiХарри КейнFIFA 2026Испания
Zamin.uz zu Google hinzufügenLesen Sie «Zamin» auf Telegram!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Michael Olise will zu Real Madrid: Die 200-Millionen-Euro-Frage...Michael Olise will zu Real Madrid: Die 200-Millionen-Euro-Frage...Gestern, 23:53RB Leipzig gibt endgültige Entscheidung zum Transfer von Yan Diomande bekanntRB Leipzig gibt endgültige Entscheidung zum Transfer von Yan Diomande bekanntGestern, 23:51Usbekistans U23- und U19-Boxerinnen "erschütterten" Asien in JakartaUsbekistans U23- und U19-Boxerinnen "erschütterten" Asien in JakartaGestern, 23:50Anvar Anvarov gewinnt Silbermedaille beim Turnier in BudapestAnvar Anvarov gewinnt Silbermedaille beim Turnier in BudapestGestern, 23:43Tuchel hat keine Angst vor Argentinien: „Wir sind bereit“Tuchel hat keine Angst vor Argentinien: „Wir sind bereit“Gestern, 23:34Luka Modric verlängert Vertrag bei Milan: Die kroatische Legende bleibt in ItalienLuka Modric verlängert Vertrag bei Milan: Die kroatische Legende bleibt in ItalienGestern, 23:33
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?

Meistgelesen Sport nachrichten

Cristiano Ronaldo entspannt nach der Weltmeisterschaft im Kreis seiner Familie
Cristiano Ronaldo entspannt nach der Weltmeisterschaft im Kreis seiner Familie
Cristiano Ronaldo nach Spiel gegen Usbekistan: „Ich fühlte mich, als hätte ich den Fußball verlassen“
Cristiano Ronaldo nach Spiel gegen Usbekistan: „Ich fühlte mich, als hätte ich den Fußball verlassen“
Cristiano Ronaldo gibt Erklärung vor dem Spiel gegen Usbekistan ab
Cristiano Ronaldo gibt Erklärung vor dem Spiel gegen Usbekistan ab
Der Grund für die frühe Heirat von Abduqodir Husanov enthüllt
Der Grund für die frühe Heirat von Abduqodir Husanov enthüllt
Unerwartete Prognose russischer Experten für Usbekistan gegen Kolumbien
Unerwartete Prognose russischer Experten für Usbekistan gegen Kolumbien
Abduqodir Husanovs Tränen zeigen den Weg der Nationalmannschaft
Abduqodir Husanovs Tränen zeigen den Weg der Nationalmannschaft
Verteidiger, der bei der WM keine Minute spielte, verabschiedet sich aus der Nationalmannschaft
Verteidiger, der bei der WM keine Minute spielte, verabschiedet sich aus der Nationalmannschaft
Liverpool hat Abbosbek Fayzullaev im Visier
Liverpool hat Abbosbek Fayzullaev im Visier