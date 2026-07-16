Thierry Henry erklärt den Grund für die Dominanz Spaniens: Warum haben Kylian Mbappe und Frankreich verloren?

Die französische Fußballlegende Thierry Henry äußerte sich nach der Niederlage gegen die spanische Nationalmannschaft im Halbfinale der Weltmeisterschaft. Er betonte, dass der Hauptgrund, warum Kylian Mbappe und seine Teamkollegen auf dem Platz nichts gegen "La Roja" ausrichten konnten, die systematische und langjährige Spielphilosophie des Gegners sei. Dies berichtet Goal.com berichtet.

In einem Interview mit Fox Sports bezeichnete Henry den 2:0-Sieg Spaniens als absolut verdient. Seiner Meinung nach waren die Spanier den Franzosen nicht nur im Ergebnis, sondern auch spielerisch deutlich überlegen. Wie Goal.com berichtet, hob der ehemalige Stürmer das auf Ballbesitz basierende System Spaniens besonders hervor.

"Die Spanier kontrollierten den Ball und bewiesen erneut, warum sie Europameister sind. Sie waren in jeder Hinsicht überlegen, und die stärkste Mannschaft hat gewonnen. Wenn man nicht von Anfang an ins Spiel findet, wird es gegen Spanien sehr schwer. Sobald sie in Führung gehen, ist es fast unmöglich, das Spiel noch zu drehen", betonte Henry.

Systematik und beständige Philosophie im spanischen Fußball

Thierry Henry erklärte, dass die Erfolge des spanischen Fußballs auf allen Ebenen kein Zufall seien. Seiner Ansicht nach agieren die Spanier vom Frauenfußball über Jugendturniere bis hin zu den Olympischen Spielen nach demselben Stil. Dies ermöglicht es jedem neuen Spieler, sich schnell in die Mannschaft zu integrieren.

"Ich habe sowohl als Spieler als auch als Trainer gegen sie gespielt. Als ich für Barcelona spielte, habe ich gesehen, wie dieses System von innen heraus funktioniert. In Spanien weiß ein Spieler ab dem 9. Lebensjahr, was er zu tun hat. Sie ließen den Ball auf dem Platz laufen, als wäre die französische Nationalmannschaft gar nicht da. Das ist nicht nur Können, das ist das Produkt einer über Jahre geformten Fußball-DNA", so der legendäre Stürmer.

Laut Henry ist es kein Zufall, dass das zweite Tor Spaniens nach einer langen Passstafette fiel. In dieser Situation waren die gegnerischen Verteidiger gezwungen, dem Ball hinterherzulaufen. Er sieht es als große Leistung an, dass die spanische Nationalmannschaft ihr Spiel unabhängig von der Aufstellung nicht ändert.

Diese Niederlage sollte eine wichtige Lektion für die französische Nationalmannschaft sein. Henry glaubt, dass das Team die Ereignisse gründlich analysieren und stärker zurückkehren muss, um Spanien, das zu einem neuen "erbitterten Rivalen" geworden ist, zu besiegen. Derzeit festigt der spanische Fußball weiterhin seine Vormachtstellung auf der Weltbühne.