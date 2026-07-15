SpaceX-Aktien fallen vor Starship-Flug unter IPO-Preis

Das von Elon Musk geführte Unternehmen SpaceX durchlebt eine schwierige Phase am Aktienmarkt. Nach dem Aufsehen erregenden IPO im Juni fiel der Aktienkurs des Unternehmens erstmals unter die Marke von 135 Dollar. Diese Situation wirft ernsthafte Fragen zum Vertrauen der Investoren und zur Marktstabilität für den größten Akteur der Raumfahrtindustrie auf, berichtet Techcrunch.com berichtet .

Am Mittwochnachmittag verloren die SpaceX-Aktien an Wert und sanken auf 133 Dollar pro Aktie. Obwohl sich die Kurse später wieder um die 135-Dollar-Marke stabilisierten, setzt dieser Rückgang den allgemeinen Abwärtstrend des letzten Monats fort. Zur Erinnerung: In den ersten Tagen des öffentlichen Handels stiegen die Aktien des Unternehmens auf über 200 Dollar und begannen, bei der Marktkapitalisierung mit Tech-Giganten wie Amazon und Microsoft zu konkurrieren.

Marktvolatilität und der „Small Float“-Faktor

Experten zufolge gibt es mehrere Gründe für die starken Kursschwankungen bei SpaceX. Erstens sind nur 4 % der gesamten Aktien des Unternehmens an der Nasdaq frei handelbar. Diese im Finanzwesen als „Small Float“ bezeichnete Situation führt dazu, dass selbst geringe Handelsvolumina den Aktienkurs massiv beeinflussen können. Zweitens spielen der allgemeine Abschwung im Technologiesektor in den letzten Monaten und die vorsichtige Haltung der Investoren gegenüber Elon Musks ehrgeizigen Plänen eine Rolle.

Nicht nur die Aktien, sondern auch der Wert der Anleihen, die das Unternehmen vor dem IPO verkaufte, sind gesunken. Dies könnte langfristigen finanziellen Druck für SpaceX bedeuten. Marktteilnehmer analysieren derzeit erneut, wie realistisch die Renditechancen aus Musks Versprechen, „andere Welten zu erobern“, tatsächlich sind.

Starship-Tests und zukünftige IPOs

SpaceX bereitet sich darauf vor, in den kommenden Stunden den nächsten Testflug seines größten Raketensystems, Starship, durchzuführen. Dieser Flug ist der erste große technische Test seit dem IPO und könnte das Schicksal der Aktien beeinflussen. SpaceX bleibt seiner traditionellen „Fly, Fail, Fix“-Strategie treu und plant auch diesmal keine Landung der Rakete. Die simulierte Landung im Golf von Mexiko wird in jedem Fall mit der Explosion von Raketenteilen enden.

Die Situation um SpaceX ist ein wichtiger Indikator nicht nur für dieses Unternehmen, sondern für den gesamten Technologiemarkt. Derzeit haben auch KI-Giganten wie Anthropic und OpenAI vertraulich ihre IPO-Anträge eingereicht. Investoren versuchen am Beispiel von SpaceX vorherzusagen, wie sich diese neue Generation von Technologieunternehmen am Markt verhalten wird.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Ergebnisse des Starship-Fluges und die weitere Kursentwicklung die finanzielle Stärke des Elon-Musk-Imperiums bestimmen werden. Sollte der Rückgang anhalten, könnte dies auch die Pläne anderer High-Tech-Startups für einen Börsengang negativ beeinflussen.