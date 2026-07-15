Der Klassiker kehrt zurück: Palit stellt neues GeForce RTX 3060 Modell mit 12 GB Speicher vor

Palit, ein etablierter Akteur auf dem Grafikkartenmarkt, hat die GeForce RTX 3060, ein bei vielen beliebtes Modell, in einer neuen Version wieder auf den Markt gebracht. Dieses als "Rückkehr des Klassikers" bezeichnete Modell trägt den Namen GeForce RTX 3060 Infinity 2 OC und zeichnet sich durch seinen großen Videospeicher aus. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

Das neue Modell ist mit 12 GB Videospeicher ausgestattet, was für moderne Spiele und grafische Aufgaben ausreicht. Der Hersteller betont, dass das Gerät darauf ausgelegt ist, Nutzern zuverlässige und stabile Leistung zu einem erschwinglichen Preis zu bieten. Obwohl neue NVIDIA-Kartengenerationen auf dem Markt sind, hat die RTX 3060 aufgrund ihres Preis-Leistungs-Verhältnisses nichts an Popularität eingebüßt.

Technisch gesehen basiert das Modell GeForce RTX 3060 Infinity 2 OC auf dem Standard-RTX 3060-Chip und verfügt über eine Ausstattung der Mittelklasse. Laut ixbt.com beträgt die Länge der Karte 247 mm und sie belegt zwei Erweiterungssteckplätze im PC-Gehäuse. Dies macht sie zu einer geeigneten Wahl für kompakte und mittelgroße Systemgehäuse.

Technische Daten und Kühlsystem

Um den stabilen Betrieb der Grafikkarte zu gewährleisten, haben die Ingenieure von Palit sie mit einem Kühlsystem ausgestattet, das aus zwei Lüftern und drei Heatpipes besteht. Für die Stromversorgung ist ein einzelner Acht-Pin-Anschluss (8-pin) erforderlich. Das Design des Geräts ist schlicht und funktional gehalten, ohne überflüssige Verzierungen.

Der Zusatz "OC" (Overclocked) im Modellnamen bedeutet, dass die Karte ab Werk leicht übertaktet ist. In der Praxis liegt dieser Wert jedoch nur 0,8 Prozent über dem Referenzmodell. Auch wenn dies dem Nutzer keinen nennenswerten Leistungsschub bringt, garantiert es einen stabilen Betrieb der Karte bei hohen Frequenzen.

Auch auf dem Markt in Usbekistan gehört die RTX 3060-Serie zu den meistverkauften Modellen bei Gamern und Videocuttern. Das Erscheinen des neuen Infinity 2 OC-Modells bietet zusätzliche Möglichkeiten, insbesondere für Nutzer, die einen preisgünstigen, aber leistungsstarken Computer zusammenstellen möchten. Der Hersteller hat den offiziellen Preis des neuen Modells noch nicht bekannt gegeben, es wird jedoch erwartet, dass es eines der wettbewerbsfähigsten Angebote in seinem Segment sein wird.