Die usbekischen Boxerinnen erzielten bei den Asienmeisterschaften 2026 in Jakarta herausragende Ergebnisse. Sowohl in der U23- als auch in der U19-Kategorie belegten unsere Vertreterinnen den ersten Platz in der Gesamtwertung.

Zwei Altersklassen, ein Ergebnis — Usbekistan ist Erster

Die Asienmeisterschaften der Boxerinnen unter 19 und unter 23 Jahren in der indonesischen Hauptstadt Jakarta sind beendet.

Am erfreulichsten ist, dass die Top-Drei in beiden Altersklassen identisch waren: Usbekistan auf dem ersten, Kasachstan auf dem zweiten und Indien auf dem dritten Platz.

Dieses Ergebnis zeigt erneut, wie stark der Nachwuchs im usbekischen Frauenboxen aufgebaut wird. Es geht nicht mehr nur um eine Generation — sowohl die U19 als auch die U23 sind in Asien führend.

U23: Absolute Führung mit 6 Goldmedaillen

Bei den Sportlerinnen unter 23 Jahren belegte das usbekische Nationalteam mit 6 Gold-, 1 Silber- und 2 Bronzemedaillen den ersten Platz.

Kasachstan wurde mit 3 Gold-, 3 Silber- und 2 Bronzemedaillen Zweiter. Indien stieg mit 1 Gold-, 4 Silber- und 4 Bronzemedaillen auf den dritten Platz auf.

Platz Team Gold Silber Bronze Gesamt 1 Usbekistan 6 1 2 9 2 Kasachstan 3 3 2 8 3 Indien 1 4 4 9 4 Japan 0 1 2 3 5 Mongolei 0 1 0 1 6 Südkorea 0 0 3 3 7 Indonesien 0 0 2 2 8 Kirgisistan 0 0 1 1 8 Vietnam 0 0 1 1

Die wichtigste Zahl in dieser Tabelle sind die 6 Goldmedaillen. Usbekistan hat nicht nur viele Medaillen gewonnen, sondern die Konkurrenz bei der Anzahl der wertvollsten Medaillen deutlich übertroffen.

U19: Auch der Nachwuchs ganz oben auf dem Treppchen

Auch bei den Mädchen unter 19 Jahren sicherte sich Usbekistan den ersten Platz. In dieser Kategorie sammelten unsere Vertreterinnen 4 Gold- und 2 Silbermedaillen.

Kasachstan wurde mit 3 Gold- und 3 Bronzemedaillen Zweiter, während Indien mit 2 Gold- und 6 Silbermedaillen den dritten Platz belegte.

Platz Team Gold Silber Bronze Gesamt 1 Usbekistan 4 2 0 6 2 Kasachstan 3 0 3 6 3 Indien 2 6 0 8 4 Indonesien 1 1 0 2 5 Taiwan 0 1 3 4 6 Japan 0 0 4 4 6 Vietnam 0 0 4 4 8 Kirgisistan 0 0 2 2 9 Thailand 0 0 1 1 9 Tadschikistan 0 0 1 1 9 Südkorea 0 0 1 1 9 Mongolei 0 0 1 1

Dieses Ergebnis in der U19-Kategorie ist umso wichtiger, da die heutigen jungen Champions morgen die Hauptstütze der U23- und der A-Nationalmannschaft sein könnten.

Insgesamt 10 Goldmedaillen — ein starkes Signal

Zusammengerechnet gewannen die usbekischen Mädchen in Jakarta 10 Goldmedaillen in den U19- und U23-Kategorien.

Das ist nicht nur Statistik. Es zeigt, dass sich das usbekische Frauenboxen auf asiatischer Ebene zu einem stabilen System entwickelt.

Kategorie Gold Silber Bronze Gesamt U23 6 1 2 9 U19 4 2 0 6 Gesamt 10 3 2 15

15 Medaillen, davon 10 Gold — das ist ein sehr starkes Ergebnis. Ein solcher Wert gibt jeder Sportschule großes Selbstvertrauen.

Kasachstan und Indien bleiben die Hauptkonkurrenten

In beiden Altersklassen belegte Kasachstan den zweiten und Indien den dritten Platz. Dies zeigt, dass sich der Hauptwettbewerb im asiatischen Frauenboxen um diese drei Länder dreht.

Kasachstan hat eine traditionell starke Boxschule. Indien zeigt in den letzten Jahren ein großes Wachstum im Frauenboxen. Vor dem Hintergrund solcher Gegner verdient Usbekistans erster Platz in beiden Kategorien besondere Anerkennung.

Warum ist dieses Ergebnis wichtig?

Erstens hat sich gezeigt, dass die usbekischen Mädchen nicht nur in bestimmten Gewichtsklassen, sondern in verschiedenen Kategorien Medaillen gewinnen.

Zweitens bedeutet der gleichzeitige erste Platz in der U19 und U23, dass das Reservesystem korrekt funktioniert.

Drittens zeigt dieses Ergebnis, dass neue Namen, neuer Wettbewerb und neue Möglichkeiten für die A-Nationalmannschaft entstehen.

Männer-Finals stehen bevor

Zur Information: Die Asienmeisterschaften der Boxer unter 19 und unter 23 Jahren laufen in Jakarta ebenfalls weiter.

Die Finalkämpfe sind für den 16. Juli geplant. Das bedeutet, dass die Medaillenzahl für die usbekische Boxdelegation in Jakarta noch weiter steigen könnte.

Jakarta — ein starkes Statement der neuen Generation

Die usbekischen Mädchen haben in den Ringen von Jakarta ein starkes Statement abgegeben: Der Boxsport unseres Landes hat nicht nur für heute, sondern auch für morgen große Reserven.

Erster Platz in der U23, erster Platz in der U19 und insgesamt 10 Goldmedaillen — das ist kein Zufall. Es ist das Ergebnis von harter Arbeit, Vorbereitung, Charakter und Selbstvertrauen im Ring.

Nun die Hauptfrage: Kann diese Generation, die sich in Jakarta bewiesen hat, auch in der A-Nationalmannschaft das asiatische und weltweite Siegertreppchen erobern?