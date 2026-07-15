Microsoft hat im Rahmen seiner neuesten Sicherheitsupdates eine Rekordzahl an Fehlern und Schwachstellen behoben. Bemerkenswert ist, dass zu den behobenen Mängeln auch eine kritische Sicherheitslücke in der Remastered-Version des legendären Strategiespiels Age of Empires II gehört. Diese Schwachstelle hätte es Hackern ermöglichen können, den Computer eines Benutzers aus der Ferne zu steuern, wie Techcrunch.com berichtet.

Sicherheitsexperten betonen, dass dieser Fehler als eines der gefährlichsten Probleme in der 25-jährigen Geschichte des Spiels eingestuft wird. Hacker konnten sich Zugriff auf das System eines Opfers verschaffen, indem sie eine speziell präparierte Spieleinladung versendeten. Laut iXBT.com und anderen Technologiepublikationen gehört dieser Vorgang zu den vielen Fehlern, die mithilfe von KI identifiziert wurden.

Wie sah die Bedrohung aus?

Forscher der Cybersicherheitsfirma Rapid7 haben diese Schwachstelle mit der Kennung CVE-2026-50663 detailliert untersucht. Es stellte sich heraus, dass ein Angreifer schädliche Dateien auf dem Computer eines Benutzers platzieren konnte, der der Spiele-Lobby beitrat. Dies wiederum gab dem Hacker die Möglichkeit, Remote Code Execution durchzuführen und die volle Kontrolle über das Gerät zu erlangen.

In Videos, die im sozialen Netzwerk X veröffentlicht wurden, wurde die Funktionsweise dieser Schwachstelle in der Praxis demonstriert. Demnach reichte es aus, dass ein Benutzer einfach den Spielraum des Angreifers betrat und automatisch nutzergenerierte Inhalte (UCG) akzeptierte. Danach fiel das System unter die Kontrolle der Hacker.

Warum werden Gamer ins Visier genommen?

Bisher gibt es keine Beweise dafür, dass dieser Fehler in der realen Welt für böswillige Zwecke ausgenutzt wurde. Microsoft-Experten warnen jedoch, dass das Anvisieren von Gamern eine sehr effektive Methode für Cyberkriminelle ist. Gaming-Enthusiasten nutzen oft Computer mit hoher technischer Ausstattung, was Hackern eine günstige Gelegenheit bietet, große Datenmengen zu stehlen oder Passwörter zu erlangen.

Microsoft gab an, bei diesem Sicherheitsupdate umfassend KI-Technologien eingesetzt zu haben, um eine Rekordzahl an Fehlern zu beheben. Ingenieure des Unternehmens und externe Forscher finden versteckte Schwachstellen im Code mithilfe von KI schneller und präziser. Dies läutet eine neue Ära bei der Gewährleistung der Benutzersicherheit ein.

Fans von Age of Empires II in Usbekistan wird ebenfalls empfohlen, die neuesten Spiel-Patches sofort zu installieren. Dies verbessert nicht nur die Spielqualität, sondern garantiert auch die Sicherheit persönlicher Daten. Die Aufmerksamkeit, die Giganten wie Microsoft älteren Spielen widmen, beweist einmal mehr, dass Cybersicherheit für jede Software von größter Bedeutung ist.