Tuchel hat keine Angst vor Argentinien: „Wir sind bereit“

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Tuchel hat keine Angst vor Argentinien: „Wir sind bereit“

Vor dem Halbfinale der WM 2026 sprach Englands Nationaltrainer Thomas Tuchel offen über Argentinien. Er gab zu, dass es extrem schwierig ist, den amtierenden Weltmeister zu schlagen, betonte aber, dass England den Charakter, die Geduld und die Entschlossenheit besitzt, um diese Prüfung zu bestehen.

„Sie sind sehr schwer zu schlagen“

Tuchel verschwieg die Stärke der argentinischen Nationalmannschaft nicht. Er sagte, dass er einige der gegnerischen Spieler gut kenne und mit anderen bereits zusammengearbeitet habe.

„Sie haben ihre Stärken. Selbst wenn sie ein Gegentor kassieren oder das Spiel schwierig wird, geraten sie nicht in Panik. Sie sind sehr schwer zu schlagen. Das ist die Wahrheit“, sagte Tuchel.

Dieser Gedanke offenbart die wichtigste Wahrheit über Argentinien: Die Mannschaft von Scaloni verlässt sich nicht nur auf Technik oder Messi. Sie haben die Fähigkeit, große Spiele durch Kampfgeist, Emotionen und Disziplin zu gewinnen.

Tuchel erinnerte an Argentinien in Katar

Der englische Trainer sagte, dass die aktuelle argentinische Mannschaft der von vor vier Jahren sehr ähnlich sei. 2022 in Katar wurde die Elf von Lionel Scaloni Weltmeister, nachdem sie Frankreich im Elfmeterschießen besiegt hatte.

Tuchel glaubt, dass Argentinien immer noch diesen Zusammenhalt, diese Opferbereitschaft und diesen emotionalen Fußball bewahrt hat.

Argentiniens Stärken

Die von Tuchel betonte Bedeutung

Keine Panik

sie verlieren auch nach einem Gegentor nicht die Fassung

Zusammenhalt

das Team arbeitet für ein gemeinsames Ziel

Emotionen

geben mentale Stärke in großen Spielen

Geschichte

dient als zusätzliche Motivation

Der Scaloni-Faktor

System und Stil bleiben erhalten

„Wir sind auch eine Mannschaft voller Emotionen“

Tuchel erkannte an, dass Argentinien mit Emotionen spielt, erklärte aber, dass England ebenfalls bereit für solche Spiele sei.

„England hat genug Geduld, Charakter und Entschlossenheit, um gegen Argentinien zu kämpfen. Wir sind bereit für dieses Duell“, sagte er.

Dieses Halbfinale wird für England nicht nur ein taktisches Spiel. Nerven, Druck, historische Rivalität und kleine Details auf dem Platz werden eine große Rolle spielen.

Wird Geschichte zu Druck?

Die Rivalität zwischen England und Argentinien hat einen besonderen Platz in der Geschichte der Weltmeisterschaften. Der englische Fußballverband hat vermerkt, dass diese beiden Mannschaften bereits fünfmal bei Weltmeisterschaften aufeinandergetroffen sind, wobei England dreimal gewann.

Aber Tuchel möchte der Mannschaft diese Geschichte nicht als zusätzlichen Druck aufbürden.

Er glaubt, dass England genau weiß, warum sie hier sind. Das Ziel ist einfach: Im Halbfinale das eigene Spiel durchziehen und das Finale erreichen.

Die Hauptaufgabe für England

Es ist sehr gefährlich, gegen Argentinien leichtsinnig zu sein. Denn Spieler wie Messi, Alvarez, Mac Allister, Enzo Fernandez können das Schicksal des Spiels durch einen einzigen freien Raum verändern.

England muss in folgenden Punkten präzise agieren:

• schnelles Umstellen bei Ballverlust;
• Messi keinen komfortablen Raum lassen;
• Paredes und Enzo Fernandez im Zentrum keine Freiheit lassen;
• schnelles Umschaltspiel über Kane und Bellingham;
• sich nicht von Emotionen leiten lassen und die taktische Ordnung wahren.

Einfach gesagt, England gegen Argentinien muss nicht nur durch Laufen, sondern auch mit Intelligenz kämpfen.

Spanien wartet im Finale

Der Sieger dieses Halbfinales trifft im Finale auf Spanien. Spanien erreichte das entscheidende Spiel durch einen 2:0-Sieg gegen Frankreich im ersten Halbfinale.

Das Ziel für England ist also zweigeteilt: Zuerst Argentiniens Charakter brechen, dann bereit sein, Spaniens Ballkontrolle zu kontern.

Für Argentinien ist dies der nächste große Test auf dem Weg zur Titelverteidigung.

Ein großes Signal vor einem großen Spiel

Tuchels Worte bedeuten eines: England respektiert den Gegner, hat aber keine Angst vor ihm. Argentinien wird als amtierender Weltmeister mit großem Selbstvertrauen auf den Platz gehen.

Wer in diesem Spiel zuerst seinen Rhythmus findet, wird dem Finale näher sein.

Nun ist die Hauptfrage: Kann England die Emotionen Argentiniens und den Messi-Faktor überwinden?

WeltmeisterschaftThomas TuchelEnglandArgentinienFußball
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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