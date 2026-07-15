Luka Modric verlängert Vertrag bei Milan: Die kroatische Legende bleibt in Italien

Nach dem enttäuschenden Abschneiden der kroatischen Nationalmannschaft bei der Weltmeisterschaft 2026 hat der erfahrene Mittelfeldspieler Luka Modric eine endgültige Entscheidung über seine Zukunft getroffen. Wie Sky Sport Italia berichtet, hat sich der 40-Jährige darauf geeinigt, seinen laufenden Vertrag bei Milan um ein weiteres Jahr zu verlängern. Dies berichtet Goal.com berichtet .

Die Führung von Milan und der neue Cheftrainer Ruben Amorim sehen den kroatischen Star als wichtigen Bestandteil des Vereinsprojekts. Seit seinen ersten Tagen im Amt hat Amorim das persönliche Gespräch mit Modric gesucht und betont, dass dessen Erfahrung in der Übergangsphase im Mittelfeld von entscheidender Bedeutung ist. Dieses Vertrauen war einer der Hauptgründe für den Verbleib des Spielers im San Siro.

Für Modric ist Milan mehr als nur ein weiterer Verein. Er hat mehrfach erwähnt, dass er schon als Kind Fan der "Rossoneri" war, als sein Landsmann Zvonimir Boban für das Team spielte. Obwohl sein Vertrag am Ende der letzten Saison auslief, motivierten ihn die emotionale Bindung zum Verein und das neue taktische Projekt, eine weitere Saison in der Lombardei zu bleiben.

Vorbereitung auf die neue Saison und Australien-Tour

Luka Modric befindet sich derzeit im Kurzurlaub und wird voraussichtlich in den nächsten Tagen den offiziellen Vertrag unterzeichnen. Geplant ist, dass er sich Ende Juli der geplanten Australien-Tour des Teams anschließt. Diese Reise, die am 26. Juli beginnt, wird eine gute Gelegenheit zur Integration mit dem neuen Trainer und der Mannschaft sein.

Laut Goal.com bringt Modrics Präsenz im Kader sowohl sportlich als auch kommerziell große Vorteile für Milan. Nachdem der Verein die letzte Saison auf dem fünften Platz beendete und die Qualifikation für die Champions League verpasste, ist das Ziel für die kommende Saison der Kampf um die Spitzenplätze in der Serie A. In einer solchen Situation ist die Rolle von Führungsspielern wie Modric unersetzlich.

Obwohl er im September 41 Jahre alt wird, beweist Modric, dass er in einer hervorragenden körperlichen Verfassung ist. In der vergangenen Saison bestritt er 37 Pflichtspiele und kam auf 2.864 Einsatzminuten. Er erzielte 2 Tore und gab 3 Vorlagen. Ohne seine Verletzung im Mai wären diese Werte noch höher ausgefallen.

Zur Erinnerung: Luka Modric wechselte im Juli 2025 nach einer legendären 13-jährigen Karriere bei Real Madrid als ablösefreier Spieler zu Milan. Der Mittelfeldspieler, der mit den Madrilenen sechsmal die Champions League gewann, möchte sich nun auf den Erfolg in der italienischen Meisterschaft konzentrieren.