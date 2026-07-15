Michael Olise will zu Real Madrid: Die 200-Millionen-Euro-Frage...

Berichte, dass Bayern-Flügelspieler Michael Olise diesen Sommer zu Real Madrid wechseln möchte, haben den Transfermarkt erneut angeheizt. Doch der Münchner Verein lässt seinen Star nicht so einfach ziehen: Es geht um ein Angebot von mindestens 200 Millionen Euro.

Olise sieht Madrid als nächsten Schritt

Laut Foot Mercato glaubt Michael Olise, dass Real Madrid alle Voraussetzungen bietet, damit er die nächste Stufe seiner Karriere erreichen kann.

Für den 24-jährigen Flügelspieler ist der Madrider Verein mehr als nur ein großer Name. Es geht um den Wettbewerb um den Ballon d'Or, die Bühne der Champions League und die Möglichkeit, im Zentrum des Weltfußballs zu stehen.

Es heißt, dass auch Real Madrid über den Wunsch des Spielers informiert ist. Doch um diesen Transfer zu realisieren, könnte einer der größten Deals der Vereinsgeschichte erforderlich sein.

Was sagt der FC Bayern?

Für die Münchner ist Olise einer der Schlüsselspieler des aktuellen Projekts. Aus diesem Grund haben mehrere Quellen berichtet, dass Bayern ihn nicht verkaufen möchte. Laut talkSPORT hat der Verein seine Position, den Spieler diesen Sommer nicht abzugeben, klar zum Ausdruck gebracht.

Gleichzeitig gibt es eine Regel auf dem Transfermarkt: Nach bestimmten Angeboten kann selbst die festeste Position überdacht werden.

Berichten zufolge könnte Bayern die Situation nur diskutieren, wenn ein „außergewöhnliches“ Angebot eingeht. Diese Summe wird auf mindestens 200 Millionen Euro beziffert.

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Warum will Real Madrid ausgerechnet Olise?

Olise hat sich in der letzten Saison zu einem der produktivsten Offensivspieler Europas entwickelt. Laut FotMob erzielte er in der Bundesliga 2025/26 15 Tore und gab 19 Vorlagen.

Das ist ein sehr hoher Wert für einen Flügelspieler. Denn er schießt nicht nur Tore, sondern leitet Angriffe ein, spielt den letzten Pass, zieht die gegnerische Abwehr auseinander und sorgt für Gefahr rund um den Strafraum.

Für eine Mannschaft wie Real Madrid hat ein solcher Spieler einen großen Wert: Er kann das Spiel sowohl auf dem rechten Flügel als auch in zentrumsnahen Bereichen verändern.

200 Millionen Euro — ein Risiko auf Rekordniveau

Sollte der Transfer tatsächlich die 200-Millionen-Euro-Marke überschreiten, könnte er zu einem der größten Deals der Fußballgeschichte werden.

Einerseits machen Olises Alter, seine Statistiken und sein Spielstil das große Interesse verständlich. Andererseits sind 200 Millionen Euro ein riesiges Risiko für jeden Verein.

Bei dieser Summe muss der Spieler nicht nur gut spielen, sondern sofort auf Star-Niveau liefern.

Sucht der FC Bayern einen Ersatz?

Berichten zufolge hat der Münchner Verein Kontakt zu mehreren Spielern aufgenommen, um auf mögliche Szenarien vorbereitet zu sein. Unter ihnen wird auch der Name Bradley Barcola genannt.

Das bedeutet nicht, dass Bayern bereit ist, Olise zu verkaufen. Aber große Vereine haben immer einen Plan B.

Wenn der Spieler selbst unbedingt weg will und Real Madrid mit einem Rekordangebot kommt, wird die Situation für die Münchner Führung deutlich komplizierter.

Entscheidung nach der Weltmeisterschaft

Informationen zufolge wird Olise seine Zukunft nach Abschluss der Weltmeisterschaft mit der Bayern-Führung besprechen.

Das ist ein sehr wichtiger Punkt. Denn nach einem großen Turnier können sich der Marktwert eines Spielers, die Stimmung und die Verhandlungen zwischen den Vereinen völlig anders entwickeln.

Sollte Olise das Turnier in guter Form beenden, ist es wahrscheinlich, dass das Interesse von Real Madrid noch weiter zunimmt.

Ein idealer Transfer für Real, ein schmerzhafter für Bayern

Für den Madrider Verein könnte Olise eine große Investition in die Zukunft sein. Er ist schnell, technisch versiert, offensiv vielseitig einsetzbar und erst 24 Jahre alt.

Für den FC Bayern wäre der Verlust eines solchen Spielers ein schwerer Schlag für das Offensivsystem der Mannschaft. Besonders wenn man bedenkt, dass er während der gesamten Saison regelmäßig mit Toren und Vorlagen den Unterschied ausmachte.

Daher wird bei diesem Transfer nicht nur das Geld, sondern auch das sportliche Projekt von entscheidender Bedeutung sein.

Bisher alles auf Gerüchte-Ebene

Der wichtigste Aspekt: Dieser Transfer ist bisher nicht offiziell bestätigt. Weder von Real Madrid noch vom FC Bayern gab es eine offizielle Ankündigung über eine Einigung.

Daher sollte man die Situation mit Vorsicht betrachten. In der Transferperiode wird es viele solcher Meldungen geben, aber nicht alle werden zu einem echten Deal.

Dennoch ist das Interesse um den Namen Olise kein Zufall. Er entwickelt sich derzeit zu einem der teuersten und begehrtesten Offensivspieler in Europa.

Die große Frage bleibt offen

Die Berichte, dass Michael Olise zu Real Madrid wechseln möchte, sind zu einer der größten Intrigen auf dem Transfermarkt geworden.

Bayern will ihn halten. Real Madrid könnte zu einem Rekordschritt bereit sein. Vom Spieler selbst wird nach der Weltmeisterschaft ein finales Wort erwartet.

Glauben Sie, dass Real Madrid 200 Millionen Euro für Olise zahlen sollte, oder ist dieser Preis zu hoch?