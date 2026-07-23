Lamine Yamal enthüllt Details des Gesprächs mit Lionel Messi nach dem WM-Finale 2026

Einer der hellsten jungen Stars der Fußballwelt, Lamine Yamal, hat über ein emotionales Gespräch mit dem legendären Lionel Messi nach dem WM-Finale 2026 gesprochen. Nach dem Sieg Spaniens über Argentinien erhielt dieses Treffen zwischen Vertretern zweier Generationen eine symbolische Bedeutung. Dies berichtet Goal.com .

Nach dem dramatischen Finale in New York führten die ehemaligen und aktuellen Helden des FC Barcelona ein langes Gespräch in der Mitte des Spielfelds. Laut Yamal sind die Worte des achtfachen Ballon d'Or-Gewinners für ihn genauso wertvoll wie eine WM-Goldmedaille.

Vertrauen in die nächste Generation

Laut Goal.com betonte Lionel Messi gegenüber dem jungen Stürmer, dass er seinen Weg fortsetzen müsse und die Zukunft des Fußballs in den Händen der neuen Generation liege. "Er sagte mir, ich solle weitermachen und dass die Zukunft unserer Generation gehöre. Diese Worte sind für mich so wertvoll wie die Goldmedaille um meinen Hals", betonte Lamine Yamal.

Trotz der Niederlage bewies der 39-jährige Lionel Messi während des gesamten Turniers erneut sein Weltklasse-Niveau. Er spielte eine Schlüsselrolle beim Einzug Argentiniens ins Finale und erzielte 8 Tore und 4 Vorlagen. Im Finale setzte sich jedoch die junge und dynamische spanische Mannschaft durch.

Respekt zwischen Meister und Schüler

Lamine Yamal verhehlte nicht, dass er mit der Bewunderung für Lionel Messi aufgewachsen ist und dass das Aufeinandertreffen im Finale des prestigeträchtigsten Turniers ein wahr gewordener Traum war. "Er ist die Person, die ich immer mit Bewunderung beobachtet habe. Nach Spielende drückte ich ihm meinen unendlichen Respekt aus", sagt der spanische Nationalspieler.

Bemerkenswert ist, dass Lionel Messi bereits vor dem Finale warmherzig über Yamal gesprochen hatte. Der argentinische Kapitän lobte das Talent des 19-jährigen Flügelspielers, nannte ihn einen "Weltklasse-Star" und sagte ihm eine große Karriere voraus.

Dieses Treffen wird von der Fußballwelt als symbolische "Übergabe des Staffelstabs" gewertet. Während Lionel Messi eines seiner letzten großen Turniere bestreitet, etabliert sich Lamine Yamal als Anführer einer neuen Ära für Barcelona und den spanischen Fußball.