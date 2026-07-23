Lamine Yamal enthüllt Details des Gesprächs mit Lionel Messi nach dem WM-Finale 2026

·73·Sport
Lamine Yamal enthüllt Details des Gesprächs mit Lionel Messi nach dem WM-Finale 2026

Einer der hellsten jungen Stars der Fußballwelt, Lamine Yamal, hat über ein emotionales Gespräch mit dem legendären Lionel Messi nach dem WM-Finale 2026 gesprochen. Nach dem Sieg Spaniens über Argentinien erhielt dieses Treffen zwischen Vertretern zweier Generationen eine symbolische Bedeutung. Dies berichtet Goal.com .

Nach dem dramatischen Finale in New York führten die ehemaligen und aktuellen Helden des FC Barcelona ein langes Gespräch in der Mitte des Spielfelds. Laut Yamal sind die Worte des achtfachen Ballon d'Or-Gewinners für ihn genauso wertvoll wie eine WM-Goldmedaille.

Vertrauen in die nächste Generation

Laut Goal.com betonte Lionel Messi gegenüber dem jungen Stürmer, dass er seinen Weg fortsetzen müsse und die Zukunft des Fußballs in den Händen der neuen Generation liege. "Er sagte mir, ich solle weitermachen und dass die Zukunft unserer Generation gehöre. Diese Worte sind für mich so wertvoll wie die Goldmedaille um meinen Hals", betonte Lamine Yamal.

Trotz der Niederlage bewies der 39-jährige Lionel Messi während des gesamten Turniers erneut sein Weltklasse-Niveau. Er spielte eine Schlüsselrolle beim Einzug Argentiniens ins Finale und erzielte 8 Tore und 4 Vorlagen. Im Finale setzte sich jedoch die junge und dynamische spanische Mannschaft durch.

Respekt zwischen Meister und Schüler

Lamine Yamal verhehlte nicht, dass er mit der Bewunderung für Lionel Messi aufgewachsen ist und dass das Aufeinandertreffen im Finale des prestigeträchtigsten Turniers ein wahr gewordener Traum war. "Er ist die Person, die ich immer mit Bewunderung beobachtet habe. Nach Spielende drückte ich ihm meinen unendlichen Respekt aus", sagt der spanische Nationalspieler.

Bemerkenswert ist, dass Lionel Messi bereits vor dem Finale warmherzig über Yamal gesprochen hatte. Der argentinische Kapitän lobte das Talent des 19-jährigen Flügelspielers, nannte ihn einen "Weltklasse-Star" und sagte ihm eine große Karriere voraus.

Dieses Treffen wird von der Fußballwelt als symbolische "Übergabe des Staffelstabs" gewertet. Während Lionel Messi eines seiner letzten großen Turniere bestreitet, etabliert sich Lamine Yamal als Anführer einer neuen Ära für Barcelona und den spanischen Fußball.

Lamine YamalLionel MessiWeltmeisterschaftBarcelonaSpanien
Zamin.uz zu Google hinzufügenLesen Sie «Zamin» auf Telegram!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Al Hilal verpflichtet Summerville für 65 Millionen EuroAl Hilal verpflichtet Summerville für 65 Millionen EuroHeute, 01:23Manchester United feiert klaren 5:0-Sieg in NorwegenManchester United feiert klaren 5:0-Sieg in NorwegenGestern, 23:52Real Madrid erzielt Siegtreffer in der 81. Minute: Mastantuono glänztReal Madrid erzielt Siegtreffer in der 81. Minute: Mastantuono glänztGestern, 23:50Manchester City will Pedro Neto als Ersatz für Savinho verpflichtenManchester City will Pedro Neto als Ersatz für Savinho verpflichtenGestern, 23:47Rodri will zu Real Madrid: Ablösesumme bekanntRodri will zu Real Madrid: Ablösesumme bekanntGestern, 22:26Liverpool sieht in Christian Pulisic einen geeigneten Ersatz für Mohamed SalahLiverpool sieht in Christian Pulisic einen geeigneten Ersatz für Mohamed SalahGestern, 22:19
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?

Meistgelesen Sport nachrichten

Cristiano Ronaldo entspannt nach der Weltmeisterschaft im Kreis seiner Familie
Cristiano Ronaldo entspannt nach der Weltmeisterschaft im Kreis seiner Familie
Der Grund für die frühe Heirat von Abduqodir Husanov enthüllt
Der Grund für die frühe Heirat von Abduqodir Husanov enthüllt
Verteidiger, der bei der WM keine Minute spielte, verabschiedet sich aus der Nationalmannschaft
Verteidiger, der bei der WM keine Minute spielte, verabschiedet sich aus der Nationalmannschaft
Georgina verrät Cristiano Ronaldos größtes Fußballgeheimnis
Georgina verrät Cristiano Ronaldos größtes Fußballgeheimnis
Fabio Cannavaro: "Diese Geschichte ist noch nicht zu Ende, ich habe nur einen Wunsch offen"
Fabio Cannavaro: "Diese Geschichte ist noch nicht zu Ende, ich habe nur einen Wunsch offen"
Das schreckliche Schicksal des Stars, der Usbekistan aus der WM 2026 warf
Das schreckliche Schicksal des Stars, der Usbekistan aus der WM 2026 warf
Shakira verrät, wen sie um Hilfe bat, um Mbappé zu kontaktieren
Shakira verrät, wen sie um Hilfe bat, um Mbappé zu kontaktieren
Usbekischer Verteidiger auf dem Weg in die Bundesliga: Ablösesumme bekannt
Usbekischer Verteidiger auf dem Weg in die Bundesliga: Ablösesumme bekannt