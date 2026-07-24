Arsenal präsentiert neues Auswärtstrikot im 90er-Jahre-Stil

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Arsenal präsentiert neues Auswärtstrikot im 90er-Jahre-Stil

Der Arsenal FC und die Marke adidas haben offiziell das neue Auswärtstrikot für die Saison 2026/27 vorgestellt. Das Trikot ist eine moderne Interpretation eines der berühmtesten Designs der Vereinsgeschichte — dem legendären „Bruised Banana“-Stil der frühen 1990er Jahre. Als amtierender Meister der Premier League wollen die „Gunners“ mit diesem Trikot ihre Geschichte ehren, berichtet Goal.com. berichtet .

Das neue Trikot hat eine dunkelblaue Basis mit geometrischen Mustern, die an das Originaldesign von 1991-1993 erinnern. Das Trikot enthält das klassische adidas Trefoil-Logo sowie das Vereinswappen, ergänzt durch gelbe und rote Details. Laut Goal.com weckt dieses Design nicht nur Nostalgie, sondern symbolisiert auch den Ehrgeiz der Mannschaft für neue Siege.

Eine Verbindung von Geschichte und Moderne

An der Präsentation nahmen Verteidiger Riccardo Calafiori, Mittelfeldspieler Declan Rice, Vereinslegende Ian Wright sowie der Star der Frauenmannschaft, Chloe Kelly, teil. Im Rahmen der Vorstellung wurde eine Reihe von Kurzfilmen gezeigt, in denen Spieler und Fans über die Bedeutung von Fußballtrikots für die Anhänger und die Traditionen des Vereins sprachen.

„Wir alle freuen uns darauf, in diesem Trikot auf den Platz zu gehen. Wir wissen, wie viel das 'Bruised Banana'-Design unseren Fans bedeutet — noch heute sieht man viele Leute, die diesen Stil tragen. Ein Trikot mit einer so reichen Geschichte zu tragen, gibt uns zusätzliche Motivation“, betonte Riccardo Calafiori während der Präsentation.

Technologisch ist das Trikot mit dem neuesten CLIMACOOL+-System von adidas ausgestattet. Diese Technologie hilft, die Körpertemperatur der Spieler zu regulieren und sorgt durch Feuchtigkeitsmanagement und strategische Belüftungszonen für ein hohes Maß an Komfort. Dies dient dazu, die Ausdauer der Athleten bei dynamischen Spielen zu erhöhen.

Das Team unter der Leitung von Mikel Arteta hat sich zum Ziel gesetzt, seinen Titel zu verteidigen und in großen Turnieren erfolgreich zu sein. Wie Calafiori hinzufügte, ist das Team nicht nur stolz auf die Vergangenheit, sondern auch bestrebt, sein eigenes neues Erbe zu schaffen und den Fans noch mehr freudige Momente zu bereiten. Das neue Trikot verkörpert genau diese Idee.

Diese Nachricht stößt auch bei Arsenal-Fans in Usbekistan auf großes Interesse, da der Retro-Stil der 90er Jahre weltweit sowie in unserer Region bei Sammlern und Fußballbegeisterten sehr beliebt ist. Das neue Trikot wird voraussichtlich in den kommenden Tagen in den offiziellen Fanshops erhältlich sein.

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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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