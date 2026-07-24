Europäischer Transfermarkt: Real Madrid bereit, sich von Stars zu trennen

Führende europäische Vereine treffen vor der neuen Saison unerwartete Entscheidungen, um ihre Kader zu verstärken und das finanzielle Gleichgewicht zu wahren. Die jüngsten Entwicklungen auf dem Transfermarkt konzentrieren sich auf den spanischen Verein Real Madrid und Vertreter der englischen Premier League. Die Madrilenen planen, ihr Mittelfeld grundlegend zu erneuern. Dies berichtet Goal.com .

Berichten der Zeitung The Sun zufolge ist Real Madrid nicht abgeneigt, den defensiven Mittelfeldspieler Aurelien Tchouameni zum Verkauf anzubieten. Als Hauptinteressent für den französischen Fußballer wird Manchester United genannt. Die Führung des Manchester-Klubs ist bereit, viel Geld für die Verstärkung des Zentrums auszugeben, und Tchouameni könnte ein wichtiger Teil dieses Projekts werden.

Auch ein weiterer junger Star aus Madrid, Eduardo Camavinga, steht unter Druck. Laut Informationen des Insiders Nicolo Schira muss sich der Spieler in der Saisonvorbereitung beweisen, andernfalls wird der Verein die Option in Betracht ziehen, ihn ebenfalls auf die Transferliste zu setzen. Die "Königlichen" wollen den Wettbewerb im Kader erhöhen und bei Bedarf das Budget durch die Annahme hochdotierter Angebote aufbessern.

Veränderungen in der Abwehr und Pläne von Barcelona

Auch in der Innenverteidigung gibt es interessante Bewegungen. Fabrizio Romano berichtet, dass Tottenham-Verteidiger Cuti Romero kurz vor einem Abschied steht. Die Londoner haben bereits Spieler wie Marcos Senesi und Kevin Danso als Ersatz ins Visier genommen. Derzeit laufen Verhandlungen zwischen Inter und Tottenham, doch die Parteien haben sich noch nicht auf einen Preis geeinigt.

Der katalanische Verein Barcelona beobachtet Romero ebenfalls, kann aber aufgrund finanzieller Beschränkungen derzeit kein offizielles Angebot abgeben. Wie die Zeitung Sport berichtet, hat Barcelona Aymeric Laporte als Hauptziel für die Verstärkung der Abwehr auserkoren. Dafür muss der Verein zunächst einen seiner aktuellen Verteidiger verkaufen, um Platz zu schaffen.

Im italienischen Fußball hat Napoli-Sportdirektor Giovanni Manna den Gerüchten um zwei Stars des Teams, Kevin De Bruyne und Romelu Lukaku, ein Ende gesetzt. Ihm zufolge werden beide Spieler im Team bleiben. Obwohl De Bruynes Äußerungen über den ehemaligen Trainer Antonio Conte bei der Vereinsführung nicht gut ankamen, soll diese Angelegenheit intern geklärt werden, sobald der Spieler aus dem Urlaub zurückkehrt.

Laut Goal.com wird erwartet, dass Teams wie Manchester City und Liverpool im weiteren Verlauf des Transferfensters ebenfalls aktiver werden. Insbesondere der Wettbewerb zwischen den Top-Klubs der Premier League dürfte in den letzten Wochen noch intensiver werden.